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反墮胎者推動…促進胎兒權利法案 至少15州升火待發

記者胡玉立／綜合報導
透過顯微鏡旁邊的螢幕可以看見放大的胚胎。(美聯社)
透過顯微鏡旁邊的螢幕可以看見放大的胚胎。(美聯社)

阿拉巴馬州最高法院裁定冷凍胚胎視同兒童，凸顯全美各地還有很多類似「胎兒應享有與人類相同權利」的法律及提案，正由反墮胎者推動中，只是過去較少受人注目；美聯社分析發現，至少有15個州等待推進數十項「促進胎兒權利」法案，有些法案要求將傷害或殺害胎兒視為犯罪。

其中，喬治亞州法律允許婦女懷孕後請領子女撫養費來支付懷孕費用，至少有六個州提出類似法案。喬州還允許準父母為未出生子女申請所得稅減免，猶他州去年已頒布懷孕減稅政策，至少有四個州提交類似法案。

阿州法院裁決凸顯反墮胎運動長期目標：胚胎和胎兒，應和懷著胚胎和胎兒的婦女一樣，受到同等的法律及憲法保護。但墮胎權倡議者認為，即使只對胚胎和胎兒提供有限保護，也會造成很大影響。

紐約大學法學院教授穆雷(Melissa Murray) 表示：「到時候，任何適用於人類的法律都可以適用於胎兒。」

堪薩斯州眾議會委員會2月稍早已就孕期子女撫養費提案舉行聽證，堪州參議會委員會還收到另一項允許準父母在孩子出生前申請2250元家屬所得稅減免法案，預計州立法者將在未來幾周內討論這兩個案子。

墮胎權倡議者質疑反墮胎者推動孕期子女撫養費或所得稅減免的動機，辯稱這些措施並不能為孕婦或其家人提供真正有意義的援助。

生殖權中心國家政策負責人史密斯(Elisabeth Smith)稱此類措施和阿州最高法院裁決，其實都是全美反墮胎運動的一環，「目的是使墮胎恥辱永久化，使胚胎和胎兒與活生生的人類一樣平等。」

戴維斯加州大學法學教授齊格(Mary Zieger) 出版過六本有關全國墮胎辯論及其歷史的書籍；她表示，各州「胎兒人格化」措施若形成歷史或傳統，可能會影響美國最高法院保守多數派考慮憲法權利是否適用胎兒和胚胎；「他們會說，『看吧，這些和那些州都持有這類立場。』」「反對胎者正在玩一種長期遊戲，最終目標是促使聯邦認可胎兒人格。」

墮胎 加州大學 阿拉巴馬州

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