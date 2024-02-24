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年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

編譯俞仲慈／綜合23日電
維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)
維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

福斯商業(Fox Business)新聞網23日報導，根據GOBankingRates最新報告指出，加州、維吉尼亞、華盛頓、亞利桑納等高消費州，年薪低於15萬元者已經淪於所謂的「低中產階級」(lower middle class)，財務狀況日漸捉襟見肘。

調查顯示，北加州和維吉尼亞因為生活成本居高不下，「低中產階級」年薪介於12萬8964元至15萬2652元之間，並包辦生活成本最高25個城市前五名：維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)、北加州舊金山、聖荷西(San Jose)、南加州爾灣(Irvine)和華盛頓州西雅圖(Seattle)。

GOBankingRates首席數據研究員穆雷(Andrew Murray)指出：「你需要賺到超過六位數收入，甚至年薪高達15萬元，才能脫離前15城市的低中產階級。」

根據該報告顯示，與全國平均相比，前25個高生活成本都市有8個位於維吉尼亞、華盛頓和亞利桑納，因為當地住房、育兒和交通成本相對較高。

穆雷表示：「由於當地要求高收入，許多國人可能更傾向定居在負擔得起的城市，例如年薪平均約7萬5000元的都市。」並強調：「值得注意的是，在所有研究範圍內，位於華府郊區的維吉尼亞州阿靈頓，其家庭收入中位數最高將近14萬元。」

另外西雅圖和吉伯特家庭收入中位數均超過11萬5000元，而且列入前25都市名單的三個亞利桑納城市都位於鳳凰城都會區。

另外全國住房成本最高的加州有七個都市名列25都市名單內，穆雷補充道：「根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)統計，加州居民每年住房成本平均支出近3萬元。」

穆雷直言：「正如我們的研究，舊金山、聖荷西和爾灣是加州收入最高前三名城市，家庭收入中位數超過12萬元，比全國收入中位數高出近5萬元。」並補充道：「舊金山低中產階級(收入15萬2652元)幾乎是克里夫蘭(Cleveland)中下階層收入(4萬1412元)的四倍。」

加州 維吉尼亞州 舊金山

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