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「腦深層電刺激」對憂鬱症有效 FDA加速審查 300萬人將受益

記者胡玉立／綜合報導
憂鬱症患者霍倫貝克接受「深部腦部刺激」的實驗性療法後說，「如果我沒有接受DBS治療，我很確定我今天不會活著」。(美聯社)
憂鬱症患者霍倫貝克接受「深部腦部刺激」的實驗性療法後說，「如果我沒有接受DBS治療，我很確定我今天不會活著」。(美聯社)

在大腦植入電極的「腦深層電刺激」療法被批准用於治療帕金森氏症和癲癇等疾病，現在，許多醫師和患者希望這種療法可以更廣泛用於治療憂鬱症；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已同意加快審查亞培藥廠(Abbott Laboratories)請求使用DBS設備治療難治性憂鬱症。

研究人員表示，腦深層電刺激(deep brain stimulation，DBS)療法，最終可能幫助全美近300萬名使用其他療法都不見效的憂鬱症患者。

紐約西奈山醫院西城分院(Mount Sinai West)研究團隊就在為憂鬱症患者霍倫貝克(Emily Hollenbeck)進行這項實驗性療法。三年前，當醫師告訴霍倫貝克有關DBS資訊時，她已用盡所有選擇，包括電痙攣療法在內，她憶道，「黑洞總是會回來，有時會想結束生命。」接受DBS治療後，霍倫貝克說：「效果幾乎立竿見影，如果我沒有接受DBS治療，我很確定我今天不會活著。」

霍倫貝克是在清醒狀態下接受DBS腦部手術。西奈山神經調節中心主任科佩爾(Brian Kopell)將薄金屬電極置入她腦中稱為「胼胝體下扣帶皮層」(subcallosal cingulate cortex)區域，該區域調節情緒行為且與悲傷情緒有關。

電極透過內部電線連接到放置在她胸部皮下的設備，該設備控制電刺激量，並提供恆定的低電壓脈衝。霍倫貝克稱之為「持續性百憂解(Prozac)」。

部分研究顯示，經多年觀察，憂鬱症患者可透過DBS獲得長期穩定緩解。2022年研究稱，總體來看，DBS治療憂鬱症平均緩解率為60%。亞培藥廠今年將在FDA做出潛在決定之前，啟動大型臨床試驗。

但部分醫師對此表示懷疑，指手術後可能會出現出血、中風或感染等併發症。霍倫貝克也承認，DBS並非包治百病的靈丹妙藥；她仍在服用治療憂鬱症藥物，需持續照護。研究人員目前正在研究如何持續追蹤進展。

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