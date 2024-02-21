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阿州高院裁決冷凍胚胎視同「兒童」 銷毀恐面臨刑責

記者顏伶如／綜合報導
圖為在佛州麥爾茲堡一個生育診所裡的冷凍胚胎。(美聯社)
圖為在佛州麥爾茲堡一個生育診所裡的冷凍胚胎。(美聯社)

在支持或反對墮胎的討論中，一個人的生命應該從何時算起，向來是核心話題。阿拉巴馬州高等法院(Alabama Supreme Court)上周做出前所未見的判決指出，冷凍胚胎(frozen embryos)視同「兒童」(children)，銷毀冷凍胚胎將面臨追究刑責。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，墮胎權倡議人士分析，阿拉巴馬州這項裁決讓俗稱試管嬰兒的體外人工受孕(in vitro fertilization，IVF)面臨威脅，影響每年數十萬使用這項技術協助受孕的民眾。

保守派組織「懷孕正義」(Pregnancy Justice)指出，全美至少11州的州法從寬認定生命起源，從卵子受精開始視為人類生命開始。

報導指出，阿拉巴馬州這起官司的主要爭議在於，若不小心破壞或銷毀他人的冷凍胚胎，是否將面臨過失致死(wrongful death)訴訟。

阿拉巴馬州高等法院裁定，該州的州法一貫立場為「尚未出世的孩子」(unborn children)也是「兒童」，「未成年人士過失致死法」(Wrongful Death of a Minor Act)對嬰兒的保護，同樣適用於冷凍胚胎。

反墮胎組織與國會議員過去曾經嘗試推動立法，讓銷毀冷凍胚胎變成非法行為，但全美各州高等法院都不曾做出像阿拉巴馬州一樣的判例。堪薩斯州曾有禁止銷毀冷凍胚胎的提案在州議會推出，不過在委員會討論階段便宣告失敗。

人類生命從何時開始的認定，也涉及稅務法規。喬治亞州的州法便將妊娠六周視為「尚未出世的孩子」，喬治亞州的納稅人在報稅時可以列為「被撫養人」(dependent)。

阿拉巴馬州高等法院上周裁定，冷凍胚胎視同「兒童」，銷毀冷凍胚胎將面臨追究刑責。(...
阿拉巴馬州高等法院上周裁定，冷凍胚胎視同「兒童」，銷毀冷凍胚胎將面臨追究刑責。(美聯社)

阿拉巴馬州 墮胎 喬治亞州

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