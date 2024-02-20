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陸海警登台灣船盤查 馬辦：兩岸「互不否認治權」時代已消失

記者鄭媁、歐陽良盈／台北報導
金廈觀光船「初日號」(左)遭福建海警局艦艇攔下，登檢約30分鐘。(圖／讀者提供)
金廈觀光船「初日號」(左)遭福建海警局艦艇攔下，登檢約30分鐘。(圖／讀者提供)

中國大陸國台辦聲稱金廈海域不存在所謂「禁止、限制水域」，宣布在金廈海域開展常態化執法巡查行動。馬英九基金會執行長蕭旭岑19日表示，對國台辦的反應感到非常驚訝，這個調子是他從來沒看過的，也意味馬政府互不否認治權的時代已經消失了。

他說，過去在兩岸善意下，這類事件通常會透過海基會、海協會，甚至是國台辦與陸委會協商解決，適逢台北政府交接的關鍵時刻，若不好好處理，造成兩岸民間情緒升溫，絕對不利民進黨總統當選人賴清德未來的兩岸布局。

金廈海域爭端升溫，朝野立委也各自表態。國民黨立法院黨團副書記長林思銘盼政府積極交流溝通，團總召傅崐萁表示，希望賴政府上台後不要「蔡規賴隨」，政府要趕快緩解兩岸緊張氣氛，拿出高度誠意讓兩岸回暖回春。民眾黨團副總召黃珊珊表示，兩岸間最大癥結是聯絡中斷，台灣和大陸政府間沒有聯繫管道，建立溝通管道才是正辦；民眾黨全力捍衛漁民權益，對中華民國主權也絕不退讓。民進黨團幹事長吳思瑤強調，中國就是要模糊管轄權，甚至是接收台方管轄權，這是不可能的事，確保海域界線不容模糊。台方會強化海巡單位，確保台灣海域安全。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳說，兩岸欠缺互信，中方行為增加擦槍走火風險，但目前雙方克制，均不樂見此案造成緊張情勢上升，且考量金門與廈門聯繫密切，又是中方推動福建建設兩岸融合發展示範區的重要對象，兩岸關係應不至於因此事件失控。

張五岳分析，中方藉海警巡查，企圖凸顯台方依兩岸關係條例對禁限制水域規定是單方面宣示，非兩岸簽署的協議；另外，前年時任美國眾院議長裴洛西訪台後，中方已多次公開否認、突破「海峽中線」，此次再否認金廈有「禁止、限制水域」對中方也是主權的展現。

亞太和平研究基金會執行長董立文分析，金馬本就獨立於中方管轄外，周邊海域由台方事實管轄，並長期存在「禁止、限制水域」默契，若中方不再遵守這一默契，逼台方對其騷擾做出回應，可能將讓兩岸回到互相頻繁軍事威脅騷擾冷戰狀態。另一方面，禁限制水域是依兩岸條例在一國框架下，台方不稱為領海或毗連區是對中方最大善意，「你不承認的話，不是逼著我們搞台獨嗎？」

民進黨 中華民國 馬英九

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