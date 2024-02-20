台灣金廈觀光船 遭大陸海警登船臨檢 遊客嚇壞：怕回不了台

中國海警船19日強制登上金廈觀光船「初日號」臨檢約30分鐘，觀光船上20餘名遊客看到中國海警身穿紅背心上船，飽受驚嚇(圖)，一度以為可能回不了台灣。(圖／讀者提供)

兩岸金廈海域爭端升溫，中國大陸19日至少出動六艘海警船巡查金廈海域，並在金門大二膽海域、五通水道附近，強制登船臨檢台方觀光 船約半小時，金門海巡隊獲報後派遣艦艇前往護航，伴隨觀光船返回金門。台北陸委會19日證實，針對快艇 翻覆案兩名留置生還的大陸居民，主管機關已安排於20日依法令遣返 ，呼籲中方有關部門提供相應協助。

陸海警緊貼限制水域 繞行金門

中國大陸海警局18日甫宣稱將在金廈海域常態化巡查，台方的金廈觀光船「初日號」於當地時間19日下午行經金門大二膽海域、五通水道附近時，突遭福建海警局強制登船臨檢約半小時，遊客、船員30多人發現是大陸海警，飽受驚嚇。金門海巡隊派海巡艇前往應處，伴隨「初日號」於傍晚5時許返抵金門，乘客下艇後心有餘悸直呼「嚇死了、很怕，害怕回不了台灣 」。

據「中國港口網」訊息，在大陸海警局宣布巡查行動後，19日上午即有四艘大陸海警執法船在金廈海域出沒，午後增至六艘，一度分成兩隊圍繞金門航行。從航行軌跡看，多數時間緊貼金門地區「禁止、限制水域」外圍航行。中方巡查一直持續到19日晚間，其中包括出動大型執法船。

中國海警船(圖)19日強制登上金廈觀光船「初日號」臨檢約30分鐘，台方海巡隊獲報後派遣艦艇前往護航。(圖／讀者提供)

快艇翻覆案 台遣返2陸公民

針對快艇翻覆事件後續處理，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日表示，福建省、泉州市有關方面持續與船員家屬溝通，決定由泉州市紅十字會等派人陪同家屬於20日赴金門，接回兩名生還人員並處理善後事宜。要求台灣有關方面應對船員家屬及有關人員赴金門提供便利，做好安排，認真對待他們的正當關切，配合處理好善後事宜，避免進一步傷害兩岸同胞感情。

台北陸委會19日回應，自14日發生中方快艇越界違法捕撈不幸翻覆事件以來，對於不幸罹難者的家屬，陸委會即積極協調海委會、海巡署與海基會等機關團體，妥適協助處理善後事宜。針對兩名留置中國大陸居民，主管機關已安排於20日依法令遣返，呼籲中方有關部門提供相應協助，以利兩人返中。

陸委會強調，兩岸交流互動應基於理性平等、相互尊重，以利兩岸累積善意與良性互動。台方再次呼籲兩岸互相合作，以理性務實的態度共謀策進之道，增進兩岸人民福祉。

海基會19日晚間表示，中方19日下午提供擬申請赴金門處理善後的家屬與相關人員名單，海基會即委託旅行社向移民署金門服務站送件，預定當天發證。海基會將派專人趕赴金門，對於20日抵達金門的中方家屬提供人道關懷。

針對中方稱金門無禁限制水域，威脅邊防海域，國防部19日表示，中共各式船舶進入禁限制水域，國防部均已納入「國軍突發狀況處置規定」應處；而國軍本「不直接介入、不升高衝突」原則，保持監控，若海巡提出支援需求，依令應援。