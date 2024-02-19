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基建、晶片法挹注 貧困郡投資大增

編譯潘勛／綜合18日電
緬因州一處百年歷史大橋正在修建，這是由兩黨基建法資助經費的工程。(路透)
緬因州一處百年歷史大橋正在修建，這是由兩黨基建法資助經費的工程。(路透)

Axios網站報導，美國目前工程建設火熱度前所未有，但其中有個較少注意到的現象：上次經濟擴張期被遺忘的社區，目前投資量大增，吸引數千億元的投資，用在潔淨能源建設、半導體超大工廠等項目。

當前投資大增如果持續下去，有望發力改變當地經濟，與2010年代截然有別；當時對投資於國家那些較貧窮社區，聲量相形較小，因此讓那些郡區就業率較低。

據布魯京斯研究院及麻省理工學院(MIT)的新報告指出，那些較窮郡區收到的投資，相形其產出值，比率要大得多。

全國有1071個郡區，原本民間經濟投資低靡，收入中位數低於7萬5000元，青壯就業率落後全國平均值不少。

近三年數據提到，經濟分流了幾十年，目前策略部門投資的形態，納入更多史上原本不在經濟成長區的地點。

當前經濟發展篷勃，部分是因拜登時代立法撥來的錢所致：降通膨法(Inflation Reduction Act)、兩黨基建法(Infrastructure Law)、晶片與科學法(CHIPS and Science Act)，都為全國經濟打地基，支持招工聘人。

亞利桑納州的聖路易斯一處施工說明，這是由降通膨法及兩黨基建法資助經費的工程。(路...
亞利桑納州的聖路易斯一處施工說明，這是由降通膨法及兩黨基建法資助經費的工程。(路透)

有些學者表示，這些法律提供誘因，而投資給低收入地區。

2021年以來，貧困郡區收到投資於潔淨能源、晶片、生物製造等產業投資金額的16%，比它們對國內生產總值的貢獻要多一倍，比起全體民眾的分額則是1.2倍。

比起整個民間投資，給前述特定產業的投資，更可能進入窮困郡區。

前白宮經濟顧問狄斯(Brian Deese)吸引潔淨能源及半導體的投資的比率，大約是傳統民間投資的一倍。狄斯表示，這股趨勢持續下去，有潛力改變國家的經濟地理，為國家那些太多人被遺忘的地區，創造經濟機會。

那些郡區主要集中在南方各州，但包括一些東北部、西部及西南部的地區。

效果上，目前已造出新的美國民間投資的新中心，比起2010年到2020年期間的趨勢大不相同。那段期間不包括住房投資的話，窮困郡區收到民間全體固定投資平均為8%，大約與他們在全國國內生產總值的占比相同。

快要進入2024年選舉，哪些投資篷勃發展的功勞可歸給拜登，還是大哉問；據說，部分州的製造業復興，共和黨人取得功勞。

投資 拜登 就業

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