拜登救選情 擬延後汽車排放限制

拜登政府傳已向汽車製造商及汽車勞工工會讓步，同意放寬汽車排放規定。圖為開往洛杉磯市區的汽車。(路透)

為了對抗氣候變遷 ，拜登 政府原本推出目標遠大的計畫，以積極手段限制汽車排放量，促進美國消費者盡快揚棄汽油燃料車輛，改開電動車 ；不過，紐約時報引述知情人士報導，拜登政府已向汽車製造商及汽車勞工工會讓步，同意放寬汽車排放規定。

三名知情人士說，拜登政府原本規定汽車製造商未來幾年裡必須大幅增加電動車產量，但現在則同意給予車商更多時間，2030年之後才會要求提高電動車銷售量。修改後的新規今春即將宣布。

拜登尋求連任但選情不被看好，放寬汽車排放量規定的消息傳出，格外受到媒體矚目。打擊氣候變遷是拜登政府優先施政要項之一，具體計畫包括減少汽油燃料車輛的二氧化碳排放，二氧化碳是美國溫室氣體的最大來源。

拜登政府傳已向汽車製造商及汽車勞工工會讓步，同意放寬汽車排放規定。圖為加州15號高速公路上的汽車。(路透)

政府積極推動迅速朝向電動車發展，除了汽車產業面臨挑戰，2020年大選時支持拜登的工會勞工更擔心產業轉型恐將導致飯碗不保。另一方面，消費者對電動車的實際需求量並不如汽車製造商預期，電動車價格昂貴、充電站數量不足等因素，都讓有意購買電動車的消費者推遲打算。

前總統川普則抓住機會提出批評，聲稱電動車「不管用」，拜登朝向電動車發展的轉型政策「太瘋狂」。川普表示，如果贏得大選，上台第一天就會廢除拜登政府的電動車推動政策。

環境保護署(Environmental Protection Agency，EPA)去年春季宣布美國對降低汽車排放量祭出的最嚴格規定，規定標準高到汽車製造商唯有在短期間內大量販賣「零碳排放」(zero-emissions)才能合格。

根據還保署規畫，到了2032年時，全美新車與輕型卡車的銷售量裡要有67%是全電動車，但2023年占比只有7.6%。汽車業者反應說，需要更多時間打造全國充電站系統、降低電動車製造成本，工會也說要有更多時間讓電動車廠組成工會。

官員說，計畫目標並未改變，但步驟則將放慢，讓電動車銷售能夠在更長的時間裡逐漸增加，到了2030年之後才需要迅速成長。