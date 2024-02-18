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王毅警告：試圖以「去風險」搞「去中國化」 將犯歷史錯誤

記者胡玉立／綜合報導
中國外長王毅17日在德國出席慕尼黑安全會議時發表主旨講話，稱反對「脫鉤斷鏈」已成為國際共識，試圖以「去風險」之名搞「去中國化」，將犯下歷史錯誤。(美聯社)
中國外長王毅17日在德國出席慕尼黑安全會議時發表主旨講話，稱反對「脫鉤斷鏈」已成為國際共識，試圖以「去風險」之名搞「去中國化」，將犯下歷史錯誤。(美聯社)

中國外交部長王毅17日在第60屆慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)上演講，對各國與會國際安全政策官員表示，反對「脫鉤斷鏈」已成國際共識，任何人想以「去風險 」為名，搞「去中國化」，都將犯下歷史錯誤。

美歐籲減少對中國依賴

在王毅發表上述言論之際，美國和歐盟均在呼籲減少對中國的依賴。歐盟委員會甫於1月制定加強歐盟經濟安全計畫，對外資更加嚴格審查，以協調保護敏感技術，阻止關鍵基礎設施落入中國等地緣政治對手手中；相關計畫已引起中國歐盟商會擔憂。

王毅在慕尼黑安全會議的「中國專場」演講，透過翻譯批評道：「誰試圖以『去風險』之名搞『去中國化』，誰就將犯下歷史錯誤。經濟全球化大勢不可能逆轉，應一起努力，推動全球化朝著更加普惠包容的方向發展。」

他還表示：「今天已有更多人開始意識到，缺乏合作才是最大風險；世界經濟的大海不可能退回到一個個孤立的小湖泊。」

王毅並指出，不論國際風雲如何變幻，中國作為負責任大國，將始終保持大政方針的連續性和穩定性，堅定做動盪世界中的穩定力量。

中國經濟放緩，業內人士認為與美國等西方國家與中國「脫鉤斷鏈」，導致中國出口減少有...
中國經濟放緩，業內人士認為與美國等西方國家與中國「脫鉤斷鏈」，導致中國出口減少有關。圖為停泊在日本港口的中國貨輪。(美聯社)

王毅批「小院高牆」將反噬美國

王毅16日與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)會面時，也曾強調，把「去風險」搞成「去中國」，建「小院高牆」，搞「對華脫鉤」，終將反噬美國自身。

與此同時，「商業內幕」(Business Insider)新聞網站報導，美國銀行(Bank of America)策略師16日公布報告指出：「全球成長、貿易和股市都存在脫鉤的跡象。」

全球「脫鉤」正改變市場

報導指出，包括美國、歐洲、中國在內的全球經濟最大參與者，似乎漸行漸遠，彼此都處在不同的發展軌跡，世界各地市場反映出不斷變化的格局；全球「脫鉤」正在改變市場。

美國銀行認為，美國經濟持續表現出顯著韌性，歐洲經濟成長步履蹣跚，而中國在房地產困境、通貨緊縮和人口逆風下，面臨極大挑戰。

根據美國銀行全球研究，這些截然不同的經濟表現已體現在股市上；中國落後於世界，正竭力擺脫「超級悲觀」說法。有分析人士指出，中國如果停止改革，必將走向「失落的十年」。

王毅 歐盟 布林肯

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