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AI假訊息亂選舉 臉書等20科技巨頭聯手遏阻

編譯俞仲慈／綜合16日電
包括谷歌、臉書、X、TikTok等20家大型科技公司在德國慕尼黑簽署協議，杜絕人工智慧干擾選舉。圖為Meta全球總裁克萊格。(美聯社)
包括谷歌、臉書、X、TikTok等20家大型科技公司在德國慕尼黑簽署協議，杜絕人工智慧干擾選舉。圖為Meta全球總裁克萊格。(美聯社)

據美聯社報導，包括谷歌、臉書、X、TikTok等20家大型科技業在慕尼黑(Munich)簽署協議，同意共同掃蕩人工智慧(AI)假訊息對各國選舉的破壞行為。

來自Ad Adobe、亞馬遜(Amazon)、谷歌、IBM、Meta、微軟(Microsoft)、OpenAI和TikTok等多家科技業高層出席「慕尼黑安全會議」(Munich Security Conference)，宣布簽署新協議，共同掃除干預選舉的AI假訊息，其中也包括馬斯克(Elon Musk)擁有的社群平台X。

隨著AI科技日新月異，深偽訊息連政府機構都難以招架，臉書與Instagram母公司Meta全球事務總裁克萊格(Nick Clegg)：「AI深偽資料企圖欺騙並改變候選人、選務官員以及民主選舉關鍵人物的外表、聲音或行為，或向選民提供合法投票的時、地、物等假訊息。」

簽署協議的科技業並未承諾禁止或刪除AI深偽資料，而是採取篩檢AI假訊息包括圖檔、語音和視頻，並在假訊息傳遞時提供「立即且適切的回應」。

「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)選舉資深副主任奧雷(Rachel Orey)表示：「我認為應該信任這些科技公司，既然他們出於自願，我們只需密切關注他們是否會堅持到底。」

歐盟委員會副主席朱羅娃(Vera Jourova)認為該協議雖然不盡完善，並敦促各國政界人士不要以欺騙方式濫用AI科技。

根據報導，去年11月斯洛伐克(Slovakia)大選前數日，利用AI技術假冒一名自由派候選人的語音檔，內容提及提高啤酒價格與操縱選舉，傳遍社群媒體，經過查核後認定造假，但已經被許多網友誤信為真。

至於美國國內，上個月新罕布夏州民主黨總統初選前，就有模仿拜登總統聲音的AI語音機器人電話，通知選民不要去投票，顯示有人已經利用AI科技企圖破壞或干預選舉。

非營利組織「公共公民」(Public Citizen)執行副主席吉伯特(Lisa Gilbert)則期待科技業採取更多行動打擊假訊息，並呼籲AI科技業「抑制技術發展，直到有大量足夠的保護措施」，避免衍生問題。

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