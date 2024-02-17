我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

27歲無證客販毒屢次被捕 這次法官不准他交保候傳

OpenAI完成員工售股交易 最新估值達860億元

只要有文字就能創建影片…AI新技術面世 虛實更難辨

記者胡玉立／綜合報導
ChatGPT團隊OpenAI公布影片生成模型Sora，只要輸入簡短文字，像是「紐約像亞特蘭提斯一樣被淹沒」，就能生成逼真又細緻的影片。(截取X平台影片)
ChatGPT團隊OpenAI公布影片生成模型Sora，只要輸入簡短文字，像是「紐約像亞特蘭提斯一樣被淹沒」，就能生成逼真又細緻的影片。(截取X平台影片)

舊金山新創公司OpenAI 15日推出新技術Sora，讓人工智慧(AI)根據書面文字提示，創建出栩栩如生的高品質影片。在世人為此技術驚嘆、咸認它將加快電影製作速度之際，數位影像藝術家擔心自己飯碗不保，致力識別網路虛假資訊的倡議人士更擔心，它會被用來大量製造虛假訊息，網路訊息影像虛實將更難分辨。

OpenAI新系統Sora源自日語的「天空」一詞。研發團隊聲稱，選擇這個名字是因為它「喚起無限創意」。

OpenAI發表的9段Sora影片，包括走在熱鬧東京街頭的時尚女性、踏著白雪皚皚奔跑的猛獁象、無人機視角的海浪拍擊大蘇爾加雷角懸崖、在白雲之下閱讀的年輕男性等。

OpenAI受到微軟支持，是AI聊天機器人ChatGPT製造商，不久前才推出靜態圖像生成器DALL-E。除了OpenAI，包括Runway等新創公司、谷歌(Google)、臉書和Instagram母公司Meta等科技巨頭都在競相研發推進其即時影像生成器。DALL-E、Midjourney和其他靜態影像產生器這幾年進步神速，現在生成出的影像幾乎與照片無異。

OpenAI表示，他們已意識到Sora可能製造錯誤訊息和仇恨內容等問題，將採取行動為選舉做好準備，包括禁止使用其工具進行政治競選在內。

OpenAI同時強調，公司尚未向公眾發布Sora，因為他們也在努力了解這個系統的危險性。OpenAI正與一小群學者及外部研究人員共享該技術，尋找可能被濫用的方式。

OpenAI已在其系統生成影片上添加浮水印標記，表明它們是AI生成；但公司承認這些標記可以被刪除，刪除行徑也很難被發現。

水牛城大學媒體取證實驗室主任呂思偉(Siwei Lyu)表示，正如許多公司所說，在AI生成影片和圖像上添加浮水印可能會有幫助；但浮水印也可以被刪除或更改；隨著Sora這樣的AI程式出現，勢將加劇影像和聲音深度偽造(Deep Fake)的既有挑戰。

AI OpenAI 舊金山

上一則

AI深偽再進化 選舉干擾陰影隨行

下一則

川普欲主導共和黨 撲滅反對派火苗

延伸閱讀

OpenAI完成員工售股交易 最新估值達860億元

OpenAI完成員工售股交易 最新估值達860億元
AI深偽技術攪局 今年大選監管假信息備受考驗

AI深偽技術攪局 今年大選監管假信息備受考驗
OpenAI最新火力展示 純文字指令竟能生成逼真遠古長毛象

OpenAI最新火力展示 純文字指令竟能生成逼真遠古長毛象
科技業裁員 舊金山商辦租賃難回春

科技業裁員 舊金山商辦租賃難回春

熱門新聞

美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

2024-02-09 10:40
NFL超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長14日於堪薩斯市舉行封王慶祝遊行，不料活動驚傳槍擊事件，造成1人死亡、22人受傷，其中8人有立即生命危險，目前3名嫌犯遭到拘留。(取自X)

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

2024-02-14 19:11
俄羅斯總統普亭14日受訪首度針對2024年美國總統大選表態，稱拜登連任對俄國更有利，駁斥外界擔憂拜登高齡影響判斷力的看法。(取自X)

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

2024-02-14 21:14
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47
輝達近期市值狂飆，在全美是「坐三望二」的市值第三大企業。（路透）

Nvidia多少差距才能當全球市值一哥？前十大排行一次看

2024-02-14 23:59

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者
怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃