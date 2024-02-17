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慕尼黑會王毅 布林肯重申：會為盟友利益挺身而出

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿布林肯(左)16日在慕尼黑安全會議場邊會晤中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅(右)。(路透)
國務卿布林肯(左)16日在慕尼黑安全會議場邊會晤中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅(右)。(路透)

國務卿布林肯(Antony Blinken)16日在慕尼黑安全會議場邊會晤中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅，美國國務院事後轉述，布林肯對王毅強調維持台灣海峽與南海和平穩定的重要性。

國務院發言人米勒(Matthew Miller)表示，雙方舉行一次坦率且具建設性的對話，討論雙邊、區域以及全球議題；這次對話是美中致力維持溝通管道暢通並負責任管理雙邊關係的一部分。

米勒表示，布林肯和王毅均認同在美中一系列戰略議題中維持溝通管道暢通的重要性，包含在接下來數月內在重要議題上舉行磋商和高層會議。

同日，國土安全部宣布，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)將於18日在奧地利維也納會晤中國公安部部長王小洪，討論禁毒、兒童性剝削和虐待等其他其他執法優先事項。

米勒表示，布林肯在會中強調持續落實拜習在舊金山峰會取得的進展的重要性，包含禁毒與軍事溝通；布林肯重申，美國會持續為自身與盟友夥伴的利益和價值觀挺身而出。

布林肯除了對王毅強調維持台海和平穩定的重要性，也對王毅重申就中方支持俄羅斯對烏戰爭與俄國國防工業的憂慮；雙方就中東和朝鮮半島局勢交換意見，並同意未來由雙邊資深官員跟進這些討論。

副總統賀錦麗(Kamala Harris)16日在慕尼黑安全會議演說，稱美國負責任管理對中競爭，並在符合美國利益之處與北京共事。

布林肯 王毅 國務院

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