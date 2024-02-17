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美國明確發出相挺訊息…蓋拉格傳下周率團訪台灣

國際中心／綜合報導
共和黨籍眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格據傳將率團訪台，計畫隨行的黨籍同僚達斯提‧強生表明，此行旨在明確發出美方挺台訊息。圖為美國「卡爾文森號」航母戰鬥群和盟國艦隻。(美聯社)
共和黨籍眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格據傳將率團訪台，計畫隨行的黨籍同僚達斯提‧強生表明，此行旨在明確發出美方挺台訊息。圖為美國「卡爾文森號」航母戰鬥群和盟國艦隻。(美聯社)

共和黨籍眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格據傳下周率團訪台，計畫隨行的黨籍同僚達斯提‧強生(Dusty Johnson)表明，此行旨在明確發出美方挺台訊息。

據英國金融時報報導，蓋拉格21日將抵台，該代表團共七位美國國會議員，預定會晤中華民國總統當選人賴清德及立法院長韓國瑜。

美國之音(VOA)16日引述同為該委員會成員的南達科他州眾議員強生報導，此行相關時間行程都要問該委員會。但他明言，台灣是美國極重要的夥伴、愛好自由和平的台灣人民需美國人民支持，「我認為我們必須確保我方響亮清晰地發出此一訊息」。

也是該委員會成員的加州韓裔眾議員朴銀珠則提到，美國國會正安排多支代表團出訪，她還不知道哪個已安排好。但她強調，「我們真的必須與台灣等盟友一起合作，必須協助台灣」。她未透露下周是否隨行。

兩年前曾訪台的朴銀珠，也提到眾院甫表決通過的美台快速雙重稅收減免法案。她很高興通過這項立法，將有助促進美台貿易。

台北外交部表示，目前無相關資訊提供，但一向歡迎美國國會議員及各界友人訪台並展現支持，若有進一步訊息會適時對外說明。

眾院 眾議員 中華民國

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