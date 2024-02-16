堪薩斯遊行槍案非恐襲 口角釀禍 兩嫌是青少年

堪薩斯城「超級盃」封王遊行日，槍案發生前，聯合車站前擠滿了人。(美聯社)

堪薩斯市警局局長格雷夫斯(Stacey Graves)15日表示，堪薩斯城酋長隊超級盃 封王遊行變調為大規模的槍擊 案，初步調查顯示肇因為多人口角引發衝突，而非恐怖攻擊；警方已逮捕三名嫌犯，其中有兩名青少年。

這起樂極生悲的事件造成一位母親傷重不治，她身後留下兩名子女，另有22人受到槍傷，傷者年齡介於8歲到47歲，其中超過半數傷者不到16歲。

警方初步偵訊三名嫌犯的犯案動機後，釋放一名研判未涉案的成人，兩名青少年仍接受警方管束但尚未被控罪。

警方另根據目擊者說法、手機拍攝的影像畫面，以及受害者的供詞，循線緝兇。

格雷夫斯在記者會上表示，「我們致力判斷誰涉案，我們在現場找到多支槍械，這起事件的調查持續進行中。」

酋長隊封王遊行在聯合車站內外及周遭建築物部署800多名警力的情況下進行，卻仍在車站外西側區域發生槍擊案；堪薩斯市市長盧卡斯(Quinton Lucas)當時帶著母親和妻子參加遊行，並在槍響後尋找掩護，但他表示不會取消即將登場的「聖派翠克日」遊行。

盧卡斯說：「我們總是有遊行，不會終結，但也要認清公共安全挑戰及相關問題。」

酋長隊封王遊行是堪薩斯市2020年來第三場類似的大型慶典，其他活動並未發生暴力情事。

群眾把遊行現場擠得水洩不通，有球迷爬樹或攀上欄杆，只為得取得更清晰的視野。球員在雙層巴士上與球迷揮手致意，DJ與鼓手透過音樂炒熱氣氛。

格雷夫斯表示，約有100萬人參與遊行，堪薩斯市人口約47萬人，若依都會區來算則有約200萬人，但強調僅少數人出現暴力行為。

40歲的費爾特(Trey Filter)隨家人走向車子時，聽到有人大喊「抓住他」，接著看到一名男子試圖逃逸，他隨即與路人合力制伏這名男子。

協助抓人的附近店家老闆說：「我不知道我那時在想什麼，我們就一起制伏他，我會永遠記得，接著有些人大喊『有槍』。」

熱心制伏兇嫌的民眾開始找槍，赫然發現槍已開保險 ；隨後那把槍掉到費爾特妻子凱希(Casey Filter)的腳邊，她順勢撿起。

費爾特接受美聯社訪問時心有餘悸，但他慶幸未造成更多傷亡；對於協力制伏嫌犯，他說：「我相信許多人也會這麼做」。