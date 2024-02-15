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中國連29年增軍費 英國軍事智庫：為印太「持久戰」做準備

編譯盧炯燊／綜合14日電
中國連續29年增加國防預算，圖為習近平與人民解放軍。(路透)
中國連續29年增加國防預算，圖為習近平與人民解放軍。(路透)

「新聞周刊」(Newsweek)14日報導，一份最新研究報告旨出，中國連續29年增加國防預算，說明在全球軍備競賽的背景下，中國從沒改變強化軍隊的決心。

日本「日經亞洲評論」(Nikkei Asia Review)14日發表英國軍事智庫「國際戰略研究所」(International Institute for Strategic Studies，IISS)的「2024 年軍事平衡」(Military Balance 2024)報告，中國2023年國防支出上升至1.55兆元人民幣(約2195億美元)，年增長率為5.4%。

在北京加強印太地區的軍事態勢的同時，中國國家主席習近平的目標是將解放軍強化成世界一流的軍隊；而持續增加國防預算，表明北京對潛在衝突已改變看法，從希望迅速取勝轉向做好準備，應對更持久、更大摩擦及消耗更大的戰爭。

國際戰略研究所中國安全與國防政策高級研究員溫玫雅(Meia Nouwens)表示，中國正慢慢做出調整，整合解放軍及動員民間力量，以應對印太地區的「持久戰」。

溫玫雅認為，中國從俄烏戰爭汲取了教訓，除了武器裝備之外，也透過修改法律來為印太地區的「持久戰」做準備。去年通過對「兵役法」作出「徵兵工作條例」，就允許可被重新徵召退役軍人入伍，以確保有經驗兵源。

「2024年軍事平衡」報告的編輯沃爾(Robert Wall)表示，中國也在努力驅動軍事現代化的設計，放棄了以往多年主要受俄羅斯影響者的做法。

報告指出：「中國已展現出更強的投送能力，使得西方(尤其是美國)與亞洲國家之間加強軍事合作作為制衡，因此在當前的軍事安全態勢下，預示著未來是一個更加危險的十年。」

由於中國國防算的增加，周邊國家及地區也增加軍事開支來應對，尤以日本及台灣增幅最顯著。日本2023年軍費增長10.5%，台灣更增長24.2%。全球軍費2023年增長9%，達到創紀錄的2.2兆美元，部分原因是為應對俄烏戰爭及中東衝突的升級，單是北約成員國的國防開支就增加了32%。

日本 預算 解放軍

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