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中國漁船、台灣海巡快艇競速 台海頻見追逐

記者黃宣翰、曾伯愷／綜合報導

一艘中國籍快艇14日越界在金門縣海域捕魚，被台灣海巡隊取締追逐，船上四人落海被救起送醫，其中兩人不治；海巡署表示中國快艇越界捕魚拒檢，追逐時翻覆。據指出，金門地區入冬之後，中國漁船會越界捕撈黃魚及白鯧，近年更新快艇加速逃避查緝，海巡署也引進速度更快的新式巡邏艇防堵，雙方常上演快艇追逐戲碼，險象環生。

去年11月，中國鐵殼船在金門近岸越界撈捕黃魚，金門海巡隊派船艇取締登檢，查扣一艘正在下網作業的鐵殼船，發現用塑膠墊片遮蔽船舶編號，帶回船上六人留置調查，並清除流刺網。

當地居民及漁民說，金門地區每年中秋入冬以後，中國漁船都會越界捕撈高經濟價值的黃魚及白鯧，為逃避海巡署取締，中國漁民更換裝上雙舷外機或三俥舷外機的快艇，速度更快，趁潮汐變化衝到礁石附近下網後高速離開，等待下一個潮水時再衝進來收網，讓海巡人員疲於奔命。

海巡人員說，海巡署引進速度更快的新式巡邏艇防堵，天氣好時常快艇追逐，大都能將中國快艇驅離出界，海巡人員會用擴音器或其他信號要求中國漁船停船接受檢查，近幾年可能因罰鍰加重，中國漁民被罰怕了，加速逃逸、蛇行，規避取締過程險象環生，但未曾發生嚴重意外；這次漁民落海原因尚待調查釐清。

海巡署船艇驅離或登檢越界的中國漁船，有標準作業程序，行之有年。對於越界作業的中國漁船，海巡人員依台灣地區與大陸地區人民關係條例及其施行細則等規定，視情節合併採取「驅離」、「扣留」、「留置」、「沒入漁獲（具）」、「罰鍰」及「沒入船舶」等六大手段，以達到嚇阻效果。

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