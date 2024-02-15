中國漁船闖金門海域 躲查緝翻覆2死 國台辦譴責

台灣海巡署艦隊14日發現一艘中國籍船越界，隨即執行驅離及登檢，不料快艇逃避查緝，高速蛇行造成翻覆釀二死。(金門海巡隊提供)

中國一艘從福建圍頭出海、沒有船名的高速快艇 ，14日越界進入台灣金門縣北碇島海域捕撈，台灣海巡署金門海巡隊趨前查緝，該快艇立刻高速逃離，但因速度太快又急轉彎甩尾導致翻覆，艇上四人落海。海巡人員救起四人，其中兩人送醫不治，金門地檢署已接手調查意外原因及責任歸屬。

中國國台辦強烈譴責，指出這是「一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件」，要求「台方立即查明事件真相」，尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保中國漁民人身安全，杜絕此類事件再度發生。

國台辦發言人朱鳳蓮說，多年來中國秉持「兩岸一家親」理念，在沿海多地設立台灣漁民接待設施，為台灣漁船和漁民提供避風、補給、搶險、救助等相關幫助；「反觀台灣方面，一段時間以來，民進黨 當局以各種藉口強力查扣中國漁船，以粗暴和危險的方式對待中國漁民，這是導致這起惡性事件發生的主要原因」。

據了解，四名船員都不是福建漁民，兩名生還者應訊時明顯不太會閩南語、甚至聽不懂，他們講著有濃厚四川鄉音的普通話。台灣海巡人員表示，溝通過程相當吃力。這兩人分別來自四川、貴州，他們到福建打工，彼此不熟，海巡署初步懷疑他們僅受雇越界收魚網。

中國泉州台辦在事發後已多次致電金門縣政府人員了解意外發生始末；金門紅十字會也已協助處理。據指出，泉州台辦也設法找船東，以釐清快艇及雇工出海作業情況。

金門海巡隊說，涉案人船已由金門海巡隊帶回調查，報請金門地檢署指揮偵辦；兩名死亡船員部分，已透過紅十字會等管道聯繫中方家屬處置，兩死者目測年齡約60、30多歲，年長者是船長。

台灣海巡署艦隊分署第九海巡隊副隊長陳建文表示，14日下午1時45分左右，金門海巡隊編號CP1051艇在金門縣北碇島海域執行巡邏勤務時，發現北碇島東方1.2浬處有艘無船名的快艇越界捕魚，立即靠近依法執行登檢、驅離勤務，快艇見狀高速蛇行駛離，在追緝過程中，中國快艇一個轉彎甩尾翻覆，四名船員落海。海巡艇立刻停下搜救，雖陸續救起四人，但其中兩人已無呼吸心跳，緊急送往金門醫院搶救仍不治。

金門復國墩關姓漁民表示，中國漁民越界捕魚行為很猖狂，先前還直接「侵門踏戶」，到離岸不到500公尺放流刺網甚至捕魚，他們很支持海巡人員態度「硬起來」執法。

一名海巡官員指出，海巡署處理中國船隻越界作業會視狀況採取驅離、扣留等六大手段，越界未捕到漁獲或情況輕微通常就是驅離，若捕到漁獲且海象及氣候許可，海巡人員會登檢查扣漁獲、帶回人船調查，大概是漁民擔心人船被扣要重罰才高速逃離。