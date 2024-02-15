我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

中國漁船闖金門海域 躲查緝翻覆2死 國台辦譴責

記者蔡家蓁、翁至成／綜合報導
台灣海巡署艦隊14日發現一艘中國籍船越界，隨即執行驅離及登檢，不料快艇逃避查緝，高速蛇行造成翻覆釀二死。(金門海巡隊提供)
台灣海巡署艦隊14日發現一艘中國籍船越界，隨即執行驅離及登檢，不料快艇逃避查緝，高速蛇行造成翻覆釀二死。(金門海巡隊提供)

中國一艘從福建圍頭出海、沒有船名的高速快艇，14日越界進入台灣金門縣北碇島海域捕撈，台灣海巡署金門海巡隊趨前查緝，該快艇立刻高速逃離，但因速度太快又急轉彎甩尾導致翻覆，艇上四人落海。海巡人員救起四人，其中兩人送醫不治，金門地檢署已接手調查意外原因及責任歸屬。

中國國台辦強烈譴責，指出這是「一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件」，要求「台方立即查明事件真相」，尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保中國漁民人身安全，杜絕此類事件再度發生。

國台辦發言人朱鳳蓮說，多年來中國秉持「兩岸一家親」理念，在沿海多地設立台灣漁民接待設施，為台灣漁船和漁民提供避風、補給、搶險、救助等相關幫助；「反觀台灣方面，一段時間以來，民進黨當局以各種藉口強力查扣中國漁船，以粗暴和危險的方式對待中國漁民，這是導致這起惡性事件發生的主要原因」。

據了解，四名船員都不是福建漁民，兩名生還者應訊時明顯不太會閩南語、甚至聽不懂，他們講著有濃厚四川鄉音的普通話。台灣海巡人員表示，溝通過程相當吃力。這兩人分別來自四川、貴州，他們到福建打工，彼此不熟，海巡署初步懷疑他們僅受雇越界收魚網。

中國泉州台辦在事發後已多次致電金門縣政府人員了解意外發生始末；金門紅十字會也已協助處理。據指出，泉州台辦也設法找船東，以釐清快艇及雇工出海作業情況。

金門海巡隊說，涉案人船已由金門海巡隊帶回調查，報請金門地檢署指揮偵辦；兩名死亡船員部分，已透過紅十字會等管道聯繫中方家屬處置，兩死者目測年齡約60、30多歲，年長者是船長。

台灣海巡署艦隊分署第九海巡隊副隊長陳建文表示，14日下午1時45分左右，金門海巡隊編號CP1051艇在金門縣北碇島海域執行巡邏勤務時，發現北碇島東方1.2浬處有艘無船名的快艇越界捕魚，立即靠近依法執行登檢、驅離勤務，快艇見狀高速蛇行駛離，在追緝過程中，中國快艇一個轉彎甩尾翻覆，四名船員落海。海巡艇立刻停下搜救，雖陸續救起四人，但其中兩人已無呼吸心跳，緊急送往金門醫院搶救仍不治。

金門復國墩關姓漁民表示，中國漁民越界捕魚行為很猖狂，先前還直接「侵門踏戶」，到離岸不到500公尺放流刺網甚至捕魚，他們很支持海巡人員態度「硬起來」執法。

一名海巡官員指出，海巡署處理中國船隻越界作業會視狀況採取驅離、扣留等六大手段，越界未捕到漁獲或情況輕微通常就是驅離，若捕到漁獲且海象及氣候許可，海巡人員會登檢查扣漁獲、帶回人船調查，大概是漁民擔心人船被扣要重罰才高速逃離。

快艇 民進黨

上一則

214：213 共和黨多一票優勢 眾院通過國安部長彈劾

下一則

川普「超級星期四」 封口費案、喬州案庭訊撞期

延伸閱讀

中國快艇逃避金門海巡追緝翻覆 2死

中國快艇逃避金門海巡追緝翻覆 2死
中國船員金門海域死亡 國台辦：強烈譴責、查明真相

中國船員金門海域死亡 國台辦：強烈譴責、查明真相
NBA／快艇4連勝 衛斯特布魯克暖心談話「會努力傳達愛意」

NBA／快艇4連勝 衛斯特布魯克暖心談話「會努力傳達愛意」
NBA／快艇化身超級戰艦 雷納德、哈登聯手擊落老鷹

NBA／快艇化身超級戰艦 雷納德、哈登聯手擊落老鷹

熱門新聞

81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

2024-02-09 10:40
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
NASA的「凌日系外行星巡天衛星」發現距離地球137光年外，有顆恆星TOI-715，而環繞它的行星很可能是適合人類居住的地帶。(美聯社)

距離地球137光年 發現「超級地球」 人類可能宜居的行星

2024-02-08 15:26
北京是今年美國大選的潛在選項，無論川普或拜登都不敢向中國讓步。圖為川普(右)2017年11月訪問北京，與習近平會晤。(美聯社)

彭博：2024無論拜登或川普當選 中國都是輸家

2024-02-13 09:54
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？