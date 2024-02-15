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拜登、川普頻口誤 學者：勿誤導為心智退化

記者胡玉立／綜合報導
81歲的拜登(圖)和77歲的川普互相指對方認知功能退化。學者表示，口誤與判斷力無關；且如說對25事，只錯了一個，就已很棒了。（歐新社）
81歲的拜登(圖)和77歲的川普互相指對方認知功能退化。學者表示，口誤與判斷力無關；且如說對25事，只錯了一個，就已很棒了。（歐新社）

老齡問題專家警告，不要過度解讀拜登總統和前總統川普的言語失誤，妄自斷論口誤就是認知能力下降。專家表示，即便弄錯姓名或日期，也並不見得代表心智敏銳度退化。

81歲的拜登和77歲的川普最近互相指責對方認知功能退化。共和黨內最後一位挑戰川普的對手、52歲的海理(Nikki Haley)則稱拜登和川普兩人的年齡都太大了，不適合入主白宮，應該接受認知測試。

路透報導，他們採訪的五位老齡專家都強調，認知評估只能由醫生透過特殊的現場檢查和測試來進行。專家們並警告，藉由新聞剪輯和訪談來判斷這些候選人的心智敏銳程度，可能極不準確而且可能誤導。

伊利諾大學專門研究老化的公共衛生學院教授奧斯漢斯基(S. Jay Olshansky)表示：「我們都會犯錯。隨著年齡增長，犯錯可能性會增加；但這與判斷力無關。」

他說：「有人批評川普本該向左轉卻向右轉？那沒什麼大不了。絆倒？誰不會。口誤？每個人都會發生。沒有人能在攝影機24小時監控下完全不出任何差錯。」

加州老年精神科醫生斯坦(Elliott M. Stein)則表示，口誤，有可能是多種原因造成，其中包括夜間睡眠不佳或分心在內；「對於處於時間壓力或情境壓力下、接受採訪或處於公眾視線下的人來說，情況尤其如此。」

聖路易華盛頓大學醫學院精神病學系主任蘭茲(Eric Lenze)表示，不該只把焦點放在「錯誤」上；「這也關於一個人做對的事。他們如果說對了25件事，卻只錯了一件，就已經非常棒了。要看他們說對了什麼，尤其是在即興演講的時候。」

川普 拜登 加州

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