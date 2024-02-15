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川普「超級星期四」 封口費案、喬州案庭訊撞期

記者顏伶如／綜合報導
川普官司纏身，15日紐約封口費及喬州選舉案庭訊同日舉行。（美聯社）
川普官司纏身，15日紐約封口費及喬州選舉案庭訊同日舉行。（美聯社）

前總統川普遭起訴的兩件刑事案15日都有重要庭訊登場，彷彿「超級星期四」(Super Thursday)。川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄而遭到起訴，紐約州法官將決定3月25日是否開審；主導川普干預2020年喬治亞州選舉結果的富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)爆發地下情及利益衝突爭議，亞特蘭大法官將決定威利斯起訴資格是否受到影響。

調查「封口費」案的曼哈頓大陪審團2023年3月表決通過起訴，川普成為美國史上第一位遭到起訴的現任或前任元首。川普遭控2016年大選期間付13萬元「封口費」給緋聞對象、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)以避免婚外情曝光，付錢過程中涉嫌偽造商業紀錄，構成觸犯選舉獻金法。川普則請求法官撤銷起訴。

喬州干預選舉結果案中，川普與其他18名被告則希望威利斯及緋聞對象、與調查團隊特別檢察官韋德(Nathan Wade)雙雙被法院裁定喪失起訴資格。

「國會山莊報」(The Hill)分析，川普目前有四件刑事起訴案，其中兩起案件15日都有庭訊，由此可見川普因為官司纏身而出庭行程撞期。

媒體報導傳出，由於威利斯可能出庭為己辯護，川普也考慮出庭。不過，川普在喬州聘請的首席辯護律師對媒體表示，川普不會到喬州出庭，而是會在紐約曼哈頓法院出庭。

「國會山莊報」報導，川普行程是否在最後一分鐘突然更改，無法確知。

封口費 下月開庭可能性大

法律專家指出，「封口費」衍生的偽造商業紀錄刑事案件，在目前川普所有面臨的官司當中，起訴罪名的嚴重程度最低。不少政治觀察家也表示，川普的聯邦犯罪起訴才是各界注意焦點，包括企圖推翻2020年大選結果以及卸任後擅自帶走機密文件。然而，兩件聯邦訴訟審理進度都出現耽擱，反而是「封口費」案可望於3月25日如期開審。

川普 喬州 緋聞

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