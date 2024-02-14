佛州擬調高銷售稅 換取廢除房產稅 民眾反應兩極化

新聞周刊(Newsweek)13日報導，共和黨佛羅里達州州眾議員 張伯倫(Ryan Chamberlin)日前提案調高銷售稅(sales taxes)換取廢除房產稅(property taxes)，1日在州眾議會歲出入委員會以15票對6票表決通過，接下來將針對取消房產稅的稅收空缺如何填補展開研究，研究報告出爐之後，法案最早可望於2025年實施。不過，佛州 居民對於提案反應趨於兩極化，不管是租屋族或擁有自宅的民眾都提出疑慮。

報導指出，不少屋主對於取消房產稅表示歡迎，但也有些屋主表示，對某個特定族群減稅，然後把稅務負擔轉移到範圍更廣的其他民眾身上，有欠公平。

勞岱爾堡(Fort Lauderdale)居民薛費爾德(Erik Schofield)受訪時說，每年房產稅繳3400元，了解這筆稅款用來做為郡政府、市政府以及學區經費，能夠造福所有人，從整體角度看來負擔並不高。他說，如果提高銷售稅，則讓範圍更大的民眾繳稅負擔加重，「到時候將沒有贏家」。

佛州租屋族賀爾姆斯(Jane Helms)則說提案極不公平，「沒有房子的人要多繳稅，好讓有房子的人能夠省錢」。過去四年都與兒子同住的她說，現在每月房租比剛搬來時貴了500元。

2000年在聖露西港市(Port St. Lucie)買房定居的瓊斯(Marie Jones)說，這是州議會「最愚蠢的提案之一」，攻擊低收入 及中產階級，讓富人受益。她說，佛州特點包括度假人潮踴躍，許多民眾在佛州擁有第二棟房子，取消房產稅之後，稅務負擔首當其衝將是真正長住的永久居民。

瓊斯說，房產稅是富人必須繳的少數稅款之一，只在特定季節到佛州度假的外來客，並不會承擔太多銷售稅，反而是當地居民要面臨銷售稅加重的後果。

塔拉哈西(Tallahassee)居民帕比克(Greg Pabich)則說，如果能廢除房產稅，銷售稅大幅增加也心甘情願。

帕比克表示，重新裝修房屋之後，如今房價超過70萬元，房產稅每年超過1萬元。