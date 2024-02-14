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情人節不再等人送禮 寵愛自己「微揮霍」成趨勢

記者胡玉立／綜合報導
愈來愈多消費者厭倦了從另一半那裡收到無用的禮物，今年的情人節，不少人買禮物送給自己，慶祝單身生活。(歐新社)
愈來愈多消費者厭倦了從另一半那裡收到無用的禮物，今年的情人節，不少人買禮物送給自己，慶祝單身生活。(歐新社)

12日是情人節。今年的情人節，愈來愈多人選擇對自己說：「我愛你」；這樣的趨勢，對零售商來說其實是個福音，還可能有助扭轉情人節銷售量下滑的局面，從Target等大公司到Etsy網站、小型珠寶商、內衣銷售商，都在改變行銷策略或訊息，並打造特殊禮品系列，強調「買禮物，寵愛自己」。

華爾街日報報導，愈來愈多消費者厭倦了從另一半那裡收到無用的禮物，情人節買禮物善待自己或慶祝單身生活的自我饋贈行為，正在增加中；與此同時，美國有近半數成年人口未婚，還有許多人表示沒有要發展浪漫關係。

市場研究公司Circana對1000多人進行的民調顯示，39%美國消費者去年為自己買了情人節禮物。Circana首席行業顧問科恩(Marshal Cohen)認為，這種趨勢其實是從新冠疫情時期遺留至今；「疫情期間許多人收到的大多是吸塵器等實用禮物，於是他們開始為自己購買比較浪漫的東西。」

住在費城的藝術總監帕塞爾(Lena Parsell) 表示，她丈夫買過廚房毛巾給她當禮物，有時候他也會說不知該送什麼才好，要她自己選。今年情人節，她透過珠寶商Bario Neal為自己訂作了一枚18克拉金鑲嵌藍寶石戒指，藍寶石是她母親和女兒的生日石。帕塞爾說：「愛，可以用各不同方式來呈現。」

零售商顯然明白，在經濟下滑大環境下，自我饋贈是重新點燃情人節送禮氣氛的一線希望。Target的情人節傳單推出心形主題T恤和運動衫，就特別寫道：「適合全家人或正適合你」；Etsy的情人節「禮物模式」選項中，收件人可以選擇「自己」。

線上內衣銷售商Adore Me今年的情人節系列推出更多適合買給自己的商品；它在社群媒體有段陳述：「別再管別人的禮物了，這個情人節妳需要給妳自己的禮物就是這個。」

Adore Me策略副總裁羅伊（Ranjan Roy）表示，自我饋贈訊息在社群媒體的效果很好，「許多人顯然正在尋找『微揮霍』的方式，享受小小自我放縱一下的樂趣」。

疫情 社群媒體 零售商

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