恐回不去…AI開始取代白領職位 甚至中、高階管理職

加州谷歌一直在解聘白領專業員工，員工工作安全受威脅，多次集體抗議解雇。專家指白領行業將會因AI而被大量取代。(路透)

自動化改革製造業數十年後，如今人工智慧(AI )開始取代部分工作領域的白領職位，而這些工作可能一去不返，同時可被取代的工作領域在擴大中。

華爾街 日報12日 報導，近幾周幾乎每天都有白領遭裁員 的消息，開鍘的公司包括科技巨擘Google(谷歌)、語言學習平台「多鄰國」(Duolingo)和國際快遞「優比速」(UPS)。

生成式AI(generative AI)直接導致的失業數量仍算少數，但部分企業已經基於機器學習及其他AI應用等新興且蓬勃發展的技術而裁員。

許多企業顧問及執行高層表示，生成式AI可能迅速取代更多白領工作，包括中、高階管理職。

不同於前一波的自動化技術，生成式AI不僅提高工作效率、更精準的辨識數據模型，且有能力創造內容並綜合各項見解，而這正是數百萬人目前在電腦螢幕前所做的事。

企業執行長與顧問表示，經理人的職位可能一去不復返，並預測快速變革的科技可能改革或取代當前從科技到化工企業架構從上到下的職務。

人力資源顧問公司「Challenger, Gray & Christmas」資深副總裁查林傑(Andy Challenger)表示，「這波(科技)狂潮可能取代或強化許多需要批判思維的白領工作。」

Challenger統計，去年5月以來，許多企業已因AI裁撤4600多個職位，尤其是媒體和科技公司；Challenger估計，AI相關的裁員總數會更多，因為不少公司在裁員公告中並未直接點名AI。

企業領袖則表示，AI可能會以其他方式影響未來的員工數量，例如化工廠就不用這麼多人。

從杜邦(DuPont)分拆出來的化學公司科慕(Chemours)執行長紐曼(Mark Newman)表示，「隨著公司發展，我們未來不再會需要更多新職員，而非大幅裁員。」

此外，在日常工作中使用生成式AI的專業人士數量激增。國際事務論壇「奧緯論壇」(Oliver Wyman Forum)去年訪查金融服務、行銷分析和專業服務等領域的1萬5000多名員工，結果其中大多數受訪者表示，截至2023 年底，他們每周使用生成式AI技術至少一次，此數據比去年5月訪查時大幅增加。

該調查另顯示，將近66%的白領員工借助生成式AI技術提升生產力，而如此認為的藍領員工則有54%。