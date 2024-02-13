我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅

貝佐斯為何要搬到邁阿密？省下6億元…打造超級遊艇還有剩

俄勒岡州男子患黑死病 疑被寵物貓傳染

記者顏伶如／綜合報導

腺鼠疫(bubonic plague)是「黑死病」其中一種，人類遭到感染跳蚤叮咬時，鼠疫桿菌透過傷口侵入淋巴結開始繁殖，人類也可能經過被感染的貓、狗等寵物傳染；俄勒岡州狄斯休茲郡(Deschutes County)衛生官員指出，一名男子可能被寵物貓咪傳染腺鼠疫，成為全州從2015年以來第一起腺鼠疫案例。

腺鼠疫潛伏期約兩天至八天，除了淋巴腺腫外，其他症狀包括突然發燒、發冷、嘔吐、頭疼、身體虛弱等，某些患者則出現肌肉疼痛、心跳加速、腸胃道不適等狀況；如果沒有及時治療，症狀出現的三天到五天內恐將產生敗血性休克，甚至死亡。

這名男子家中飼養的貓咪出現腺鼠疫感染症狀之後，飼主也被傳染；衛生主管機關並未公布男子身分，初步調查之後並沒有發現其他社區感染案例。

衛生官員說，以俄勒岡州中部為例，最普遍的腺鼠疫帶原動物是松鼠、花栗鼠(chipmunks)以及老屬等。為了避免感染腺鼠疫，人類與寵務都應該避免接觸齧齒目動物(rodents)與跳蚤，包括生病、受傷或已經死亡的齧齒目動物。

狄斯休茲郡衛生主管弗塞特(Richard Fawcett)說，衛生單位均已提供預防用藥給曾與這名男子有近距離接觸的對象以及寵物，所幸個案是在症狀出現初期就獲得確認並接受治療，社區傳染風險不大。

俄勒岡州

上一則

遭裁定不具總統豁免權 川普上訴最高法院

下一則

癌症強效藥帶來嚴重副作用 真有必要嗎？FDA促藥廠研發低劑量

延伸閱讀

疑遭寵物貓咪傳染 俄勒岡驚現「黑死病」腺鼠疫

疑遭寵物貓咪傳染 俄勒岡驚現「黑死病」腺鼠疫
距離地球137光年 發現「超級地球」 人類可能宜居的行星

距離地球137光年 發現「超級地球」 人類可能宜居的行星
她在情趣酒店兼職遇「床上噴射屎尿」還目睹1場景：對人類失去信心

她在情趣酒店兼職遇「床上噴射屎尿」還目睹1場景：對人類失去信心
北非最古老腳印 摩洛哥10萬年前人類足跡出土

北非最古老腳印 摩洛哥10萬年前人類足跡出土

熱門新聞

英王查理三世上月29日出院的模樣。(歐新社)

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

2024-02-05 13:16
今年1月份全美銀行有139家分行關閉，其中不乏全國性大銀行，如富國、道明和美商銀(圖)。(路透)

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

2024-02-06 04:33
81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

2024-02-09 10:40
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
總統拜登。（美聯社）

到底見了誰？赴賭城致詞又爆口誤 拜登稱與已故法國總統密特朗會面

2024-02-06 14:35
NASA的「凌日系外行星巡天衛星」發現距離地球137光年外，有顆恆星TOI-715，而環繞它的行星很可能是適合人類居住的地帶。(美聯社)

距離地球137光年 發現「超級地球」 人類可能宜居的行星

2024-02-08 15:26

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」