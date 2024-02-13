俄勒岡州男子患黑死病 疑被寵物貓傳染

腺鼠疫(bubonic plague)是「黑死病」其中一種，人類遭到感染跳蚤叮咬時，鼠疫桿菌透過傷口侵入淋巴結開始繁殖，人類也可能經過被感染的貓、狗等寵物傳染；俄勒岡州 狄斯休茲郡(Deschutes County)衛生官員指出，一名男子可能被寵物貓咪傳染腺鼠疫，成為全州從2015年以來第一起腺鼠疫案例。

腺鼠疫潛伏期約兩天至八天，除了淋巴腺腫外，其他症狀包括突然發燒、發冷、嘔吐、頭疼、身體虛弱等，某些患者則出現肌肉疼痛、心跳加速、腸胃道不適等狀況；如果沒有及時治療，症狀出現的三天到五天內恐將產生敗血性休克，甚至死亡。

這名男子家中飼養的貓咪出現腺鼠疫感染症狀之後，飼主也被傳染；衛生主管機關並未公布男子身分，初步調查之後並沒有發現其他社區感染案例。

衛生官員說，以俄勒岡州中部為例，最普遍的腺鼠疫帶原動物是松鼠、花栗鼠(chipmunks)以及老屬等。為了避免感染腺鼠疫，人類與寵務都應該避免接觸齧齒目動物(rodents)與跳蚤，包括生病、受傷或已經死亡的齧齒目動物。

狄斯休茲郡衛生主管弗塞特(Richard Fawcett)說，衛生單位均已提供預防用藥給曾與這名男子有近距離接觸的對象以及寵物，所幸個案是在症狀出現初期就獲得確認並接受治療，社區傳染風險不大。