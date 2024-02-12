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索尼6億買下麥可傑克森歌曲半數版權 天王遺產估值將破12億

編譯潘勛／綜合11日電
影視娛樂巨擘新力索尼已同意斥6億元巨資，買下已故搖流行樂之王麥可傑克森(右)音樂作品的半數權利，可能是有史以來單一音樂家作品金額最大的交易。（美聯社）
影視娛樂巨擘新力索尼已同意斥6億元巨資，買下已故搖流行樂之王麥可傑克森(右)音樂作品的半數權利，可能是有史以來單一音樂家作品金額最大的交易。（美聯社）

知情人士指出，影視娛樂巨擘新力索尼(Sony)已同意斥6億元巨資，買下已故搖流行樂之王麥可傑克森(Michael Jackson)音樂作品的半數權利，可能是有史以來單一音樂家作品金額最大的交易。

紐約時報報導，這筆交易在業內流傳已有數月，據說新力索尼買下傑克森已錄作品、所寫歌曲的半數權利，不僅包括麥可傑克森遺產管理會對超級暢銷歌曲如「Beat It」、「Bad」的權利，還有麥克傑克森「Mijac」作品集。

知情人士表示，交易時把麥可傑克森的遺產估價為12億元以上；即便如此，交易還是把一些很賺錢的生意留給遺產管理會，例如百老匯音樂劇「MJ」、太陽馬戲團(Cirque du Soleil)有關傑克森主題的節目，還有作品裡一部準備請傑克森侄子賈法爾(Jaafar Jackson)擔綱的電影。

影視娛樂巨擘新力索尼已同意斥6億元巨資，買下已故搖流行樂之王麥可傑克森(左)音樂...
影視娛樂巨擘新力索尼已同意斥6億元巨資，買下已故搖流行樂之王麥可傑克森(左)音樂作品的半數權利，可能是有史以來單一音樂家作品金額最大的交易。圖為麥可傑克森和鮑伯迪倫在《流行樂史上最偉大的夜晚》中的場景。（美聯社）

據說交易仍把麥可傑克森作品集很可觀的控制權，留給遺產管理會。這一點與近些年很多暢銷專集的交易有所不同，例如巴布狄倫(Bob Dylan)、布魯斯史賓斯汀(Bruce Springsteen)、保羅賽門(Paul Simon)的作品。那些作品集交易時，有時候會寫入詳細斟酌的條款，例如未來藝人的作品使用方式，但一般都把歌曲的經營交給買方。

但新力索尼的代表、麥可傑克森遺產管理會均拒評這項交易。麥可傑克森生前的娛樂界律師、遺產管理會共同執行長布蘭卡(John Branca)表示，一如管理會向來所主張，不會放棄麥可傑克森的遺產經營或控制權。

就很大程度而言，這筆交易可以說是向麥可傑克森恆久不退的明星影響力、音樂魅力仍吸引全球而致敬；麥可傑克森已於2009年以50之齡過世，距今15年。

即便面對諸多挑戰，麥可傑克森的魅力仍未消褪。例如2019年HBO拍了一部由上下兩部分合組的紀錄片「離開夢幻島」(Leaving Neverland)，由羅布森(Wade Robson)、薩夫查克(James Safechuck)兩名男子指控，自己兒時受麥可傑克森多年性侵。麥可傑克森遺產管理會形容該片是「小報式的人格刺殺」，兩名男子先前就發誓否認曾發生性侵。羅布森在麥可傑克森2015年性騷擾案審判上是明星證人，但麥可傑克森無罪開釋。

索尼 性騷擾 紐約時報

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