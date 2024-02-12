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「電視巔峰」結束…去年新劇516部上架 少了14%

編譯徐薏茹／綜合11日電

「電視巔峰」(Peak TV)時代已達到頂峰。

根據FX有線電視新聞網公布的最新調查顯示，去年美國有516部有稿電視劇在電視播出或在串流平台上架，比2022年減少14%，根據FX研究，這是至少15年來的第二次下滑，也是降幅最大的一次。

產業高層至少一年來一直預測電視產業的這一減緩現象，而9日新出爐的數據正是最明確的證據。

過去十年，電視劇在數量和品質方面崛起，使其站上美國文化的前沿；然而2022年年中，各大片商的節目訂單開始急遽下滑，當時華爾街對娛樂公司不惜代價製作新劇的策略感到不滿。

去年編劇和演員的罷工也使新劇發行的速度減緩，罷工摧毀整個秋季的電視節目行程表，這一影響可能會持續至2024年。

516部電視劇的總數是2020年疫情中斷全球製作和電視節目以來的最低值，儘管下降，去年的數據仍是FX開始紀錄以來的第四高(2022、2021、2019年排名前三)，提供觀眾充分的選擇，但可能仍讓觀眾不知所措。

根據FX的數據，2009年所有210個有稿節目都在電視網和有線電視台播出，與2000年代初相比略微增加。這一數據在接下來幾年裡穩定上升，在2012年串流平台Netflix開始製作原創影集後，電視劇總數急遽增加，到2015年，共有422部電視劇，也因此FX電視網董事長藍德格夫(John Landgraf)創造了「電視巔峰」(Peak TV)一詞，業界人士很快就採用這一詞彙來描述串流時代的現象。

2022年電視劇總數達到600部，預計這將是電視巔峰的頂峰。

除了幾乎每個片商都放慢投資製作新劇之外，一些媒體公司也不再投資電視劇；短影音串流媒體平台Quibi推出僅短短幾個月即結束營運，Google和Facebook約五年前積極投資傳統電視劇，但實際上都已停止，聯播網製作的新劇愈來愈少，USA、TBS、Comedy Central等有線電視網也是如此。

產業高層認為，今年的電視劇產出總數將繼續下降。

投資 罷工 華爾街

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