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無證客+國民兵 德州小城伊戈帕斯市民怨沸騰

編譯廖振堯／綜合11日電
德州州長艾伯特對邊境採強硬措施，他說「不會只控制薛爾比公園，我們正擴展到更多地區，拒絕非法入境。」(美聯社)
德州州長艾伯特對邊境採強硬措施，他說「不會只控制薛爾比公園，我們正擴展到更多地區，拒絕非法入境。」(美聯社)

德州伊戈帕斯市(Eagle Pass)人口僅約2萬8500人，卻逐漸成為政治鬥爭之地，被大批移民、議員、名人、記者甚至是執法單位擠得民怨四起；疲憊不堪的居民表示，伊戈帕斯幾乎所有區域都被無證客淹沒，但州和聯邦的應對措施過於強硬，也同樣造成不便、影響居民生意。

每日郵報(Dailymail)報導，民眾注意到主街的購物區出現很多移民前來採買必需品；當地的公園、飯店停車場則被德州公共安全廳(Department of Public Safety)的人員和多功能車(SUV)占滿，「福來雞」(Chick-fil-A)和星巴克等連鎖餐廳則擠滿了軍人。成千上萬的移民湧入也塞滿醫院病房，街上成堆的髒衣、垃圾更使該市環境日益髒亂。

德州伊戈帕斯市幾乎所有區域都被無證客淹沒，通往格蘭河岸的「薛爾比公園」也已關閉，...
德州伊戈帕斯市幾乎所有區域都被無證客淹沒，通往格蘭河岸的「薛爾比公園」也已關閉，貨櫃和鐵絲網佈滿河岸。(美聯社)

唯一一個公共船坡入口、通往格蘭河岸的「薛爾比公園」(Shelby Park)已經關閉一個多月，拒絕聯邦邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)進入並由國民兵(The National Guard)控制。經營皮艇公司的居民富恩特斯(Jessie Fuentes)表示，他的雙槳獨木舟(kayak)現在只能載記者，生意完全失敗，並說州長艾伯特(Greg Abbott)「粗暴、殘忍、不在乎居民」。

烏爾維納夫婦(Magali & Hugo Urbina)在格蘭河旁擁有一個山核桃果園，近期也苦不堪言。大量非法移民穿越他們的土地，導致國民警衛隊時常在果園裡追捕，並不斷叫停夫婦倆、進行詢問程序；果園的一部分甚至被剷平、圍上鐵絲網。烏爾維納說一切都讓人很困擾，只希望全部的人離開他的土地。

伊戈帕斯市市長薩利納斯(Rolando Salinas Jr.)表示不滿意聯邦政府，他完全不認同成千上萬的人越境、卻無須對後果負起任何責任，並說墨西哥政府反而採取更積極的策略來阻止人們進入邊境。墨西哥移民機構發言人表示，去年12月開始執法力度增強，入境移民數量大幅減少。

即使手段強硬惹議，艾伯特仍堅持此道，如4日記者會上便說「不會只控制薛爾比公園，我們正在擴展到更多地區，確保擴大威懾、拒絕非法入境的強度。」

非法移民 墨西哥 德州

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