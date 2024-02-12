民主黨參議員墨菲：共和黨挺川普 不讓邊安法案過關

康州民主黨參議員墨菲批評共和黨希望保持邊界混亂，拒讓邊境安全法案過關，以免變成幫助拜登勝選。(路透)

在國會參院受到兩黨共同支持的邊境安全法案，在前總統川普 和眾院共和黨 議員反對後宣告失敗；康乃狄克州民主黨參議員墨菲(Chris Murphy)11日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對全國」(Face the Nation)訪問時批評，共和黨內部一片混亂，在邊安問題各說各話，群龍無首，指控共和黨變卦是為了要幫川普贏得總統大選，避免讓此法案變成幫助拜登 勝選的政績。

墨菲表示：「共和黨人一意識到這法案可以修復邊界問題時，他們就集體投票反對；他們希望保持邊界混亂，因為這情況有助於川普和他再次總統的努力。」

川普挺身在反對此法案時說，該法案將證明，民主黨是可以做到通過實質的邊境政策，有效幫助拜登；在這之後，共和黨人紛紛出面呼籲拜登，利用總統行政權(Executive Power)關閉邊境，但拜登聲稱並無此權力。

「總統並沒有關閉邊界的合法權利；我們的兩黨法案，本可賦予他這種權力；如果每日入境數量人數過多，總統將可關閉部分邊境；」墨菲解釋，「庇護系統已崩壞，總統是無法透過行政命令來解決這問題，民眾得花十年才能取得闢護申請資格，其中許多人的聲根本不合理；只有法案能解決這問題；我們的法案本可做到這一點。」

邊境安全法案的失敗，讓民主黨其他優先法案也懸而未決；共和黨原本承諾，會同時通過邊境安全法案和數十億美元的國外援助預算，但邊境安全法案通關失敗，讓烏克蘭的未來援助在國會的前途未定。