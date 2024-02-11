海洋輸送帶瀕崩潰 氣溫紊亂 電影「明天過後」恐成真

調節氣溫的洋流翻轉運作，讓科學家憂心，電影「明天過後」劇情似的氣候災難，有可能在有生之年發生。(美聯社)

「大西洋經向翻轉環流」(Atlantic Meridional Overturning Circulation，AMOC)被稱為海洋中的「輸送帶」，它從熱帶出發，將溫暖、高鹽分的海水送到歐洲北部，再將較冷的海水沿著海床送往南部；科學家憂心「海洋輸送帶」可能斷崖式停止運作，導致美國東海岸海平面驟升、歐洲急凍，讓電影「明天過後」劇情成真。

有研究古代氣候變遷 的科學家指出，AMOC曾經突然停止流動，造成全球氣溫劇烈起伏，天氣系統徹底改變。

「科學進展」(Science Advances)期刊9日刊登的一份研究報告顯示，透過電腦模擬出來的結果預測，未來可能會「懸崖式」重現這個情況；屆時歐洲大部分地區陷入極度嚴寒冰凍。歐洲西北部氣溫驟降5至15℃(9至27℉)，北極冰層向南延伸得更遠，美國東岸海平面升高，改變全球許多地區水資源仰賴的季候風，南半球氣溫進一步升高，全球降雨模式也會改變，亞馬遜 河流域會受到擾亂，全球糧食及食水短缺。

報告的主要撰寫人、荷蘭烏得勒支大學(Utrecht University)氣候學者兼海洋學者韋斯滕(Rene van Westen)指出，目前情況正在走向一個轉捩點。

他的研究表明，AMOC流動持續放緩，問題在於徹底崩潰抑或暫時停止流動；他認為，若是崩潰，其災難情景就如電影「明天過後」(The Day After Tomorrow)所呈現的那樣。

30歲的韋斯滕說，儘管這或許要100年後才發生，但也有可能在他有生之年出現。

聯合國由數百名科學家組成的政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change)認為，在2100年之前，AMOC不會崩潰，同時也淡化這個大災難場景，但韋斯滕及多位科學家強調這可能不正確。

美國太空 總署(NASA)指出，AMOC是錯綜複雜的全球洋流傳送帶的一部分，有助調節地球溫度、吸收二氧化碳。地球的海洋一直依賴像傳送帶一樣運作的循環系統，儘管仍在流動，但數千年來，它的速度的確是逐漸減慢。