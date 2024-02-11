我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不能沒有彼此」荷蘭93歲前總理與妻手牽手安樂死

心理學教授變建築師 華裔餘葛瑞花3年重現維多利亞古建築

海洋輸送帶瀕崩潰 氣溫紊亂 電影「明天過後」恐成真

編譯盧炯燊／綜合10日電
調節氣溫的洋流翻轉運作，讓科學家憂心，電影「明天過後」劇情似的氣候災難，有可能在有生之年發生。(美聯社)
調節氣溫的洋流翻轉運作，讓科學家憂心，電影「明天過後」劇情似的氣候災難，有可能在有生之年發生。(美聯社)

「大西洋經向翻轉環流」(Atlantic Meridional Overturning Circulation，AMOC)被稱為海洋中的「輸送帶」，它從熱帶出發，將溫暖、高鹽分的海水送到歐洲北部，再將較冷的海水沿著海床送往南部；科學家憂心「海洋輸送帶」可能斷崖式停止運作，導致美國東海岸海平面驟升、歐洲急凍，讓電影「明天過後」劇情成真。

有研究古代氣候變遷的科學家指出，AMOC曾經突然停止流動，造成全球氣溫劇烈起伏，天氣系統徹底改變。

「科學進展」(Science Advances)期刊9日刊登的一份研究報告顯示，透過電腦模擬出來的結果預測，未來可能會「懸崖式」重現這個情況；屆時歐洲大部分地區陷入極度嚴寒冰凍。歐洲西北部氣溫驟降5至15℃(9至27℉)，北極冰層向南延伸得更遠，美國東岸海平面升高，改變全球許多地區水資源仰賴的季候風，南半球氣溫進一步升高，全球降雨模式也會改變，亞馬遜河流域會受到擾亂，全球糧食及食水短缺。

報告的主要撰寫人、荷蘭烏得勒支大學(Utrecht University)氣候學者兼海洋學者韋斯滕(Rene van Westen)指出，目前情況正在走向一個轉捩點。

他的研究表明，AMOC流動持續放緩，問題在於徹底崩潰抑或暫時停止流動；他認為，若是崩潰，其災難情景就如電影「明天過後」(The Day After Tomorrow)所呈現的那樣。

30歲的韋斯滕說，儘管這或許要100年後才發生，但也有可能在他有生之年出現。

聯合國由數百名科學家組成的政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change)認為，在2100年之前，AMOC不會崩潰，同時也淡化這個大災難場景，但韋斯滕及多位科學家強調這可能不正確。

美國太空總署(NASA)指出，AMOC是錯綜複雜的全球洋流傳送帶的一部分，有助調節地球溫度、吸收二氧化碳。地球的海洋一直依賴像傳送帶一樣運作的循環系統，儘管仍在流動，但數千年來，它的速度的確是逐漸減慢。

太空 氣候變遷 亞馬遜

上一則

中國特工或扮偷渡客溜進美國 邊防官員：無法對他們全部審查

下一則

辛辣描述拜登心智…公布特檢調查報告 司法部長核定

延伸閱讀

她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼

她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼
張家輝入行34年 自認演自己最難

張家輝入行34年 自認演自己最難
北韓地鐵內原來長這樣 網驚：燈光昏暗像恐怖電影

北韓地鐵內原來長這樣 網驚：燈光昏暗像恐怖電影
郭富城每天只睡3小時 宣傳新戲累到被扶下樓

郭富城每天只睡3小時 宣傳新戲累到被扶下樓

熱門新聞

英王查理三世上月29日出院的模樣。(歐新社)

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

2024-02-05 13:16
今年1月份全美銀行有139家分行關閉，其中不乏全國性大銀行，如富國、道明和美商銀(圖)。(路透)

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

2024-02-06 04:33
美國總統拜登伉儷2日參加在約旦殉職的三名美軍迎靈儀式。（歐新社）

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

2024-02-03 11:14
81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

2024-02-09 10:40
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
總統拜登。（美聯社）

到底見了誰？赴賭城致詞又爆口誤 拜登稱與已故法國總統密特朗會面

2024-02-06 14:35

超人氣

更多 >
男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落
搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相
艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌
何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多
驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空