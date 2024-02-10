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美德領袖白宮會談 重申援助烏克蘭抗俄的重要性

蕭茲籲美國會通過援烏預算法案 稱德國也將增援

記者張文馨／華盛頓報導
德國總理蕭茲與拜登總統會談後，在白宮外面的公園呼籲美國國會，儘速通過撥款援助烏克蘭。(歐新社)
德國總理蕭茲與拜登總統會談後，在白宮外面的公園呼籲美國國會，儘速通過撥款援助烏克蘭。(歐新社)

美國總統拜登9日在白宮接待來訪的德國總理蕭茲(Olaf Scholz)，重申援助烏克蘭對抗俄羅斯的重要性，呼籲美國國會盡快通過對烏克蘭的補充預算；蕭茲呼應稱，德國準備好要增加軍援，若沒有美國與歐洲國家的支持，烏克蘭沒有機會捍衛國家。

白宮事後發布新聞稿轉述兩人會談重點，拜登對蕭茲重申對烏克蘭的堅定支持，蕭茲強調美國持續支持的重要性；兩人討論預防中東局勢升級的努力，並重申以色列依據國際法自我防衛的權利。

美國聯邦參院8日推進援助烏克蘭、以色列和台灣的追加預算案，民主黨提案規模約953億元，其中600億元用於支持抗俄的烏克蘭；141億元提供以色列安全援助；提供48.3億元支持遭中國威脅的美國印太主要夥伴；為加薩走廊、約旦河西岸、烏克蘭及全球衝突地區提供人道援助91.5億元。

不過一般認為，法案前景不明，共和黨籍聯邦眾議員如眾院軍委會主席羅傑斯(Mike Rogers)已言明，不會在拜登回應移民改革的呼聲前，通過對烏克蘭的軍事援助。

拜登在橢圓辦公室與蕭茲會談，他表示，德國今年加碼對烏克蘭的軍事援助，這是非常重要的，美國也會努力；若美國國會沒有通過援助烏克蘭預算，這近乎過失犯罪(close to criminal neglect)且令人髮指(outrageous)。

蕭茲表示，德國和美國在全球要為維繫和平扮演角色，尤其是談到烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略；德國準備好要增加軍援，沒有美國與歐洲國家的支持，烏克蘭沒有機會捍衛國家。

蕭茲也提到，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)接受福斯新聞網(Fox News)前主播卡爾森(Tucker Carlson)訪問的可笑專訪，指普亭說了一大堆謊話，其實只是想奪得鄰國的部分領土，這就是帝國主義的行為。

烏克蘭 蕭茲 德國

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