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普亭訪談間頻清喉嚨 一度伸手按住顫抖的左腿

編譯廖振堯／綜合9日電
俄羅斯總統普亭同意在莫斯科接受前福斯新聞主播卡爾森的採訪。(路透)
俄羅斯總統普亭同意在莫斯科接受前福斯新聞主播卡爾森的採訪。(路透)

近期不斷傳出俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)健康不佳的說法，8日播出的他接受卡爾森採訪中，普亭更不斷清喉嚨，甚至需要用手安撫抽動的左腿，顯露種種身體出狀況的跡象。

每日郵報(Dailymail)報導，普亭日前在莫斯科接受美國知名電視主持人卡爾森(Tucker Carlson)採訪，在長達兩小時的訪問中，普亭身體常常挪動，左腳則不斷輕踏或轉動，以致於他一度出手撫摸左大腿，壓下躁動的左腳。

即使身體看來不適，普亭發表的言論依然十分爆炸性，例如俄羅斯擁有優於其他國家的超音速導彈，或是目前監禁於莫斯科的「華爾街日報」記者格什科維奇(Evan Gershkovich)是名間諜

儘管克里姆林宮一再否認，但有關普亭健康問題的謠言仍引起外界猜測。俄烏戰爭2022年爆發後，一份外流的間諜文件稱普亭已患早期帕金森氏症和胰腺癌，「他們將千方百計地否認和隱藏這個事實。」並說普亭經常服用各種重度類固醇、注射創新的止痛劑，以壓抑胰臟癌擴散的症狀，「這不僅會引起很多疼痛，還會出現臉部浮腫和其他副作用，包括記憶喪失。」

普亭去年1月28日與白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)會面時被拍到眼睛瞪大的奇怪表情，使人質疑其健康狀況；6月瓦格納傭兵集團叛亂失敗的幾天後，普亭突然訪問俄羅斯南部的傑爾賓特市(Derbent)時，一些互動讓人相信那是替身。

克宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示普亭一切都好，稱傳言絕對是另一個謠言；他說，「這些故事屬於假新聞，許多媒體討論頑強地令人嘆服…這在克宮只會一笑置之。」

俄羅斯總統普亭同意在莫斯科接受前福斯新聞主播卡爾森的採訪，普亭在採訪中用手拉住顫...
俄羅斯總統普亭同意在莫斯科接受前福斯新聞主播卡爾森的採訪，普亭在採訪中用手拉住顫抖的左腿，引發外界對他健康的猜測。(路透)

普亭 白俄羅斯 間諜

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