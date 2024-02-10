最新移民排期 親屬移民各項推進

資料來源╱國務院 製表╱記者張文馨

國務院 公布2024年3月移民 排期，親屬移民各項都推進；職業移民中國出生第四優先和宗教人士前進六個多月，其餘原地踏步；非中國出生第一優先和第五優先有名額，無需排期，其他各項的進步幅度在一周到六個多月不等。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)前進一個多月；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)前進四個多月；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)前進一個多月；

第三優先(公民已婚子女)前進五個多月；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)前進兩周多。

職業移民類：

中國出生第一優先前進兩周，非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步；非中國出生前進一周多；

中國出生第三優先(一般類)原地踏步；非中國出生前進一周；

中國出生第三優先(非技術勞工 )原地踏步，非中國出生前進一周；

中國出生第四優先(特殊人員)前進六個多月；非中國出生前進六個多月；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心原地踏步，非中國出生兩項均有名額，無需排期。