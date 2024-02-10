最新移民排期 親屬移民各項推進
國務院公布2024年3月移民排期，親屬移民各項都推進；職業移民中國出生第四優先和宗教人士前進六個多月，其餘原地踏步；非中國出生第一優先和第五優先有名額，無需排期，其他各項的進步幅度在一周到六個多月不等。
親屬移民類：
第一優先(公民的成年未婚子女)前進一個多月；
第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)前進四個多月；
第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)前進一個多月；
第三優先(公民已婚子女)前進五個多月；
第四優先(成年公民的兄弟姊妹)前進兩周多。
職業移民類：
中國出生第一優先前進兩周，非中國出生有名額，無需排期；
中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步；非中國出生前進一周多；
中國出生第三優先(一般類)原地踏步；非中國出生前進一周；
中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步，非中國出生前進一周；
中國出生第四優先(特殊人員)前進六個多月；非中國出生前進六個多月；
中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心原地踏步，非中國出生兩項均有名額，無需排期。
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