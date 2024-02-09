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台總統蔡英文任內最後一次春節談話：團結一心就能守護國家

台灣新聞組／綜合報導
台總統蔡英文發表農曆新年談話。她說，迎接新春的時刻，也是迎向國家發展的新開始，相信「只要我們繼續相互扶持，就能克服困難；只要我們繼續團結一心，就能守護國家」。(台總統府提供)
台總統蔡英文發表農曆新年談話。她說，迎接新春的時刻，也是迎向國家發展的新開始，相信「只要我們繼續相互扶持，就能克服困難；只要我們繼續團結一心，就能守護國家」。(台總統府提供)

台北8日是小年夜，也是台總統蔡英文任內最後一次發表農曆新年談話。蔡英文總統說，迎接新春的時刻，也是迎向國家發展的新開始，相信「只要我們繼續相互扶持，就能克服困難；只要我們繼續團結一心，就能守護國家」。新的一年，台灣將穩健向前行，持續走向世界。她同時感謝國際社會對台灣的重視與支持。

蔡英文總統8日晚間透過影片發表農曆新年談話表示，小年夜要向大家拜個早年，感謝全國軍、警、消、海巡、醫護人員，以及中油、台水、台電等國營事業人員，在春節連假期間，堅守崗位，維持社會的運作。

蔡英文總統表示，這次是她擔任中華民國總統，八年任期的最後一次農曆新年談話。她要感謝大家過去八年共同努力，讓台灣克服疫情等各項挑戰；面對快速變動的國際情勢，也團結打拚，站穩腳步，讓台灣走向世界。

蔡英文總統說，今年初，台灣順利完成一場國際矚目的大選，向全世界證明，民主、自由，就是台灣最珍視的價值。海內外華人也將台灣堅持的民主價值，擴散到世界各地，共同促進全球的民主發展。

來源：聯合影音網

蔡英文總統說，新的一年，台灣將穩健向前行，持續走向世界，她也藉這個機會，特別謝謝國際友人對台灣的重視和支持。

蔡英文總統也用英語、國語、台語、馬祖閩東語等不同語言，向民眾賀年，祝福大家龍年行大運，「萬物興龍」，各行各業蓬勃發展，新年平安。

在蔡英文總統發表春節談話前一天，中國解放軍東部戰區公布一段音樂錄影帶，對台灣家喻戶曉的流行歌曲《愛拼才會贏》重新填詞，稱其為《回家才會贏》。 雖然這首以閩南語和普通話演唱的歌曲不乏向台灣溫情喊話的內容，但是作為背景的視頻中卻穿插了不少解放軍陸海空三軍模擬聯合打擊的畫面，包括在台灣周邊海空域進行大規模軍演的畫面。

蔡英文 解放軍 中華民國

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