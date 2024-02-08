距離地球137光年 發現「超級地球」 人類可能宜居的行星

NASA的「凌日系外行星巡天衛星」發現距離地球137光年外，有顆恆星TOI-715，而環繞它的行星很可能是適合人類居住的地帶。(美聯社)

浩瀚宇宙中是否還有另一顆類似地球適合人類居住的星球？太空總署(NASA )的最新發現顯示，這個問題的答案可能是肯定的。NASA的「凌日系外行星巡天衛星」(TESS)發現距離地球137光年外，有顆比太陽還老的恆星TOI-715，而環繞它的行星很可能是適合人類居住的地帶。

TOI-715是顆光譜類型為M4的普通紅矮星，質量與半徑大約都只有太陽的四分之一，但年齡已大約66億歲，比太陽還老。

NASA上月31日發布新聞稿指出，英國伯明罕大學(University of Birmingham)天文學家德恩斯菲德(Georgina Dransfield)團隊分析TESS資料，發現TOI-715星系的第二顆行星TOI-715 b可能是顆「超級地球」，甚至還有另一顆大小與地球相當的行星TOI-715 c。若經證實，「將成為TESS迄今為止所發現最小的宜居帶行星。」

TOI-715 b半徑約為地球的1.55倍，距離恆星距離很近，公轉一圈僅需19.3個地球日。但由於紅矮星遠比太陽暗淡低溫 ，因此TOI-715 b仍處於恆星適居帶，地表仍能維持液態水匯集，而不被蒸發。這是維持生命的最基本條件。

然而，地表水能否維持還得考慮其他因素，例如適當的大氣層，而這項條件極大程度又取決於行星的其他特性，譬如星球的質量。

無論TOI-715b是否適合人類居住，它都應該能告訴我們有關係外行星、光致蒸發、紅矮星周圍行星分布性質等資訊。NASA表示，這些資訊標誌將有助於天文學家了解維持生命所需的大氣條件，並進一步探索太陽系以外的行星特徵。

自從2018年發射以來，TESS持續協助天文學家累積對於諸如TOI-715 b這類宜居帶系外行星的認識。現在天文學家更期待2022年1月升空的韋伯太空望遠鏡 (James Webb Space Telescope)成功部署後，不僅能夠探測到系外行星，還可以「探索其大氣層成分，為可能存在的生命跡象提供線索。」