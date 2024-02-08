「PACE」太空船延至8日發射 將觀察海洋健康 探究大氣之謎

國家航空暨太空總署表示，「PACE」太空船因地面風勢太強，故延後發射一天。(歐新社)

國家航空暨太空 總署(NASA)表示，研究海洋、大氣等科學的「PACE」太空船因地面風勢太強，故延後發射一天，將在8日由佛州 卡那維爾角(Cape Canaveral Space)太空站搭SpaceX公司的「獵鷹9」(Falcon 9)型火箭升空。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，太空總署向來以觀測、研究外太空知名，但也不忘探究地球海洋及大氣之謎。「PACE」太空船是浮游生物(Plankton)、氣溶膠(Aerosol)、雲朵(Cloud)、海洋生態系(ocean Ecosystem)四個字詞首字母 組成的合成詞。太空總署1日的新聞稿指出，這艘太空船將用來搜集數據，探究「雲朵、氣溶膠、光合浮游生物成長而決定海洋顏色」。

太空總署6日表示，因為地面風勢太強，無法進行火箭發射前檢查，故停留待命。

太空總署表示，測量光的顏色及量，可以協助科學界更好地了解微細藻類的種類及地點，這對地球海洋、海洋生命的體質至關重要。太空總署做全球衛星觀察，了解大洋生物學，另進行空氣品質、氣候方面的重要衡量，已經20多年，「PACE」太空船服役後，將有更大貢獻。

太空總署表示，「PACE」太空船搜集到的數據，可以協助更好地了解海洋與太氣層之間，二氧化碳的交換，還有氣溶膠如何可以助長光合浮游生物在洋面的生長。

長10.5呎的「PACE」太空船升空後，將停留在420哩高的軌道，傾斜角為98度。太空總署希望這艘太空船能繞軌並搜集數據達三年。

太空總署表示，「PACE」有三部儀器：海洋顏色儀(Ocean Color Instrument)、行星探索分光偏振譜儀(Spectro-polarimeter for Planetary Exploration)與超角彩虹偏振儀(Hyper-Angular Rainbow Polarimeter)。