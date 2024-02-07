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參院通過 對中鷹派坎伯出任副國務卿

記者張文馨／華盛頓報導
白宮國安會印太事務協調總監坎伯出任副國務卿案，聯邦參院6日通過。(美聯社檔案照)
白宮國安會印太事務協調總監坎伯出任副國務卿案，聯邦參院6日通過。(美聯社檔案照)

聯邦參院6日下午以92票贊成、5票反對，通過由白宮國安會印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)出任副國務卿。

前任副國務卿薛曼(Wendy Sherman)去年7月退休，拜登總統直到11月才提名坎伯，和薛曼對中鷹派形象一致的是，坎伯數度參與美中高層對話與美台高層對話，也被認為是領導拜登政府對中政策的強硬派。

坎伯主張對中國競爭但不尋求對抗或新冷戰，要負責任管理雙邊關係；針對台灣，坎伯表示，「我們支持強健的美台非官方關係，我們不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性。」

坎伯去年12月在參院外交委員會的任命聽證會表示，他高度關切中國、伊朗和北韓援助俄羅斯；此外，美國必須履行對太平洋島國的承諾，否則北京將趁虛而入。

坎伯在歐巴馬政府時代擔任亞太助卿，是美國「重返亞洲」(Pivot to Asia)政策的推手；自拜登政府上任，坎伯就出任白宮國安會新設置的印太事務協調總監一職，在幾場重要的美中高層外交會談中都可以見到坎伯身影。

如今坎伯轉往國務院，將由誰接任印太事務協調總監，截稿前，國安會並未回應詢問。

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