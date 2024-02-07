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航管局示警國會：勿強制機師延至67歲退休

編譯周芳苑／綜合6日電
機師應幾歲退休？FAA致函國會參議員，要求暫勿將機師的退休年齡歲延至67歲。（美聯社）
機師應幾歲退休？FAA致函國會參議員，要求暫勿將機師的退休年齡歲延至67歲。（美聯社）

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration, FAA)警告國會，在該機構針對老年機師是否會增加安全風險展開研究之前，不要把航空公司機師的強制退休年齡從65歲提高到67歲。

FAA局長惠特克(Michael Whitaker)在寫給兩位主要參議員的信中表示，機師的健康對於飛航安全至關重要，該機構將退休年齡從目前的65歲提高到提議的67歲之前，應該要先制訂保障措施。

惠特克6日在眾院委員會聽證會上被問到這個問題，並未排除提高年齡上限的可能性；他告訴議員，FAA對退休年齡沒有預設立場，但如果要調整退休年齡，希望有足夠調查數據支持。

負責監管航空事務的參院委員會主席、華盛頓州民主黨參議員坎特威爾(Maria Cantwell)認同FAA的立場；她透過聲明說，針對提高機師退休年齡，FAA明確表示必須先進行科學和安全分析，如今尚未進行；她強調，航空安全至關重要，如今不是抄捷徑的時候。

眾院去年已投票決定提高機師退休年齡，被納入與FAA運作有關的法案中；參院委員會訂8日審議。

拜登政府先前曾反對提高機師年齡限制。提高退休年齡將使美國與其他國家脫節，屆時，64歲以上的美國機師將不被允許在國際航班工作。

航空公司機師協會(The Air Line Pilots Association)反對提高年齡限制，並表示這麼做並不會增加機師人數。

地區航空公司協會(The Regional Airline Association)則支持提高退休年齡；該協會由小型航空公司組成，這些公司機組人員短缺，被迫提高薪資以吸引機師。

年齡限制是重新授權FAA五年計畫法案中的爭議之一，其他還包括機師培訓要求和消費者保護條款。

退休 眾院 參院

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