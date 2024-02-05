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新聞評論／美低調派員 避免被視為在台駐軍

本報記者洪哲政
「黑色大黃蜂」微型無人機約可飛行25分鐘，航程逾2公里。(路透)
「黑色大黃蜂」微型無人機約可飛行25分鐘，航程逾2公里。(路透)

美國「國防授權法(NDAA)」對台有關情報交換、軍事訓練合作等，均以台陸軍地面部隊訓練為主；美國對美軍在台所象徵的政治意義，顯仍謹小慎微，刻意壓低敏感性。

美軍過去派遣小部隊赴台駐訓交流，除協助軍備換裝的技術人員外，都僅限地面作戰的特戰部隊，數年前才有第五安全合作旅進駐北測中心，協訓台方聯兵營下基地；進駐人數多寡，視基地進駐部隊而定，人員有高峰、低峰期，主要是他們會在亞洲各盟邦國家，來去執行協訓任務。

據了解，平時在北測中心，其實只有兩名美軍。美方對派兵赴台，仍謹慎避免被解讀為駐軍。

依美國國防授權法，目前可見，美軍是透過教授美援新式裝備的教學與使用，擴大與台方地面部隊的接軌，在裝備抵台前，先行部署，如特戰合作組協助台方特戰部隊學習操作美軍的微型無人機。去年8月台空軍派遣五架C-130運輸機直飛帛琉，其中有陸軍21砲指部、航特部自強特勤隊、特戰營、兩棲營人員與憲兵特勤隊人員，透過事前教學，參與人攜式刺針防空飛彈的實彈射擊，使用美方裝備，與美軍人員一起射擊。

台陸軍有「陸威專案」引進美軍協訓，海軍陸戰隊則走「碧海專案」，主要與美軍太平洋陸戰隊司令部與美陸戰隊特戰指揮部進行交流，兩棲偵搜大隊，一方面搭陸威特戰合作組的便車，一方面也透過碧海，引進美陸戰隊特戰部隊。近年藉由換裝AAV7兩棲突擊車、M109突擊艇等，由美軍以專家名義短期駐訓。

相較之下，台空軍「藍天專案」則一直沒有太多動靜，但未來待採購新式增程飛彈與大型無人機接裝後，基於情報交流與監察，美方也可能比照長程預警雷達模式，以駐訓觀察名義，派員進駐台空軍基地。

美軍赴台數量與質量都在上升，但目前而言，美軍駐台都是小部隊協訓，且以地面部隊為主，NDAA縱使有所授權，但國務院仍謹守分際，就如同美國過去通過「台灣旅行法」，鼓勵官員將領雙方互訪，但目前為止並沒有美軍將領「公開」訪台。國防部高層近期曾公開提示台美較大規模軍事訓練合作，可望擴及海空軍，目前尚未見端倪。

國務院 國防部

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