川普2024副手屬意這兩位 罕見讚共和黨有很多好人

前總統川普透露心中的副總統人選，其中之一是聯邦參議員史考特(右)及南達科他州州長諾姆(右)。（路透）

前總統川普 心中的副總統人選究竟是誰，外界猜測的熱門人選眾多。不過川普本人在4日福斯新聞網「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)播出的預錄採訪中表示，他屬意的是聯邦參議員史考特(Tim Scott)及南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)。

曾被媒體點名的川普可能競選搭檔，還包括曾任川普白宮發言人的阿肯色州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)、眾院共和黨 會議主席斯特凡尼克(Elise Stefanik)、退出初選的印度裔創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。

川普在節目中罕見地讚揚了其他同僚，稱「我們共和黨中有很多好人」，但說他「會有好一段時間」不宣布與誰搭檔競選，不過確實透露了在尋找新副手時考慮的一些標準，包括必須能在情況需要時勝任總統職位。「你必須把這件事放在心上，因為像是國內緊急狀況…意外總會發生的，無論你是誰它都會發生，因此這是我的頭號考量。」

前總統川普透露心中的副總統人選，其中之一是南達科他州州長諾姆(右)。（美聯社）

川普表示他曾與史考特通電話，告訴他「你來當我副手比你自己參選更好」，之後訪談中也花了很多時間支持史考特，聲稱他在競爭總統初選期間很「低調」，且在過去幾周成為川普的堅定捍衛者，「過去兩周我一直在觀察他。如你所知，他完全且堅定地支持我，這十分美妙。」

在談到諾姆時，川普說她「棒極了、一直為我而戰…她也說永遠不會與我競爭，因為她無法擊敗我。這句話說得非常好。」

諾姆4日接受福斯新聞主持人瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)訪問時證實，她經常與川普交談，但還未直接討論過搭檔競選2024年總統的可能性，兩人只是談論在這個歷史關鍵時刻中「可以真正幫助我們國家的方法」。

民調確實顯示史考特和諾姆都是受歡迎的潛在川普副手人選。川普也澄清他考慮找小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)當副手的傳言，說他的團隊從未接觸其他獨立候選人。