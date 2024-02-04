醫界警告：Lp(a)才是心血管疾病真正沉默殺手

目前有多家製藥廠正針對高Lp(a)研究開發藥物，應對這個健康的「沉默殺手」。(美聯社)

高膽固醇的脂肪沉積物是心臟病 及中風 的主要危險因素，因為它們會損害血管以及增加致命血栓塞風險。現在專家發現，在這些脂肪沉積物中有一種最危險物質才是「沉默殺手」，他們稱之為Lp(a) ，即「脂蛋白a」。儘管它與心血管疾病之間存在關聯，但卻沒有引起注意。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，據估計，全美人口裡，有25%即約6500萬人是Lp(a)水平較高，這類人的壽命遠低於全國平均的77歲。

專家指出，低密度脂蛋白(LDL) 带有血液中大多數的膽固醇，是心臟病及中風的主要危險因素，而Lp(a)造成的心臟病及中風，更比LDL高出兩至三倍，原因是它由「黏性」蛋白質形成，可更快的造成團塊，堵塞健康的血液流動。

研究表明，血液中含Lp(a)水平較高的人，通常在相對年輕時，例如40多歲時就患有心臟病或中風。

由於血液中Lp(a)水平較高者，幾乎完全由遺傳基因決定，目前仍沒有經批准的治療方法可以降低它們。因此愈來愈醫生呼籲民眾去做更全面的膽固醇檢測 ，以檢測血液是否Lp(a) 出現高水平，以便及早防範心臟病及中風風險。

儘管全國各地有專業中心可以做檢測，但一般費高昂，而且許多醫生選擇不測量它，因此有數以百萬計的人，根本不知道他們所存有的風險。

戴維斯加州大學心血管疾病研究員比雅姆巴(Enkhmaa Byambaa)指出，Lp(a)水平是心血管疾病遺傳風險的最強指標之一，因此值得去檢測，以便採取預防措施來降低Lp(a)高水平風險，例如使用抗高血壓和降血脂藥物等。

目前有多家製藥廠正針對高Lp(a)研究開發藥物。