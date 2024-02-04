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醫師狂開管制藥遭重判 聯邦上訴法院撤銷定罪

記者胡玉立／綜合報導
維州醫師史密瑟斯因在兩年內開給病患逾50萬劑類鴉片藥物，而被判刑40年；上訴法院卻撤銷判決，發回重審。(美聯社)
維州醫師史密瑟斯因在兩年內開給病患逾50萬劑類鴉片藥物，而被判刑40年；上訴法院卻撤銷判決，發回重審。(美聯社)

維吉尼亞州現年41歲的醫師史密瑟斯(Joel Smithers)在2015至2017不到兩年內開出逾50萬劑類鴉片藥物，2019年被判861項罪名成立，現正服刑中。但聯邦上訴法院2日撤銷他的定罪和40年徒刑，發回重審，原因是：陪審團定罪前接獲的法律指示，表述錯誤。

代表政府的檢察官稱，史密瑟斯2015年8月在維州馬丁斯維爾(Martinsville)執業，大多數患者都是遠道而來，他給每位患者開立芬太尼(fentanyl)、氫嗎啡酮(hydromorphone)、羥考酮(oxycodone)和羥嗎啡酮(oxymorphone)等管制藥物處方，且不接受保險給付，而要患者自費；在執法部門2017年3月突襲搜查他辦公室前，他已向患者收費逾70萬元。

陪審團2019年5月將定史密瑟斯定罪前，獲指示政府需證明他的行為「沒有合法醫療目的或超出醫療實踐範圍」。但上訴法院認為，根據美國最高法院2022年裁決，該指示存有缺陷。最高法院裁決，開立管制藥物處方罪，被告須「蓄意」以未經授權方式行事。

巡迴法官格雷戈里(Roger Gregory)代表三名法官小組表示，史密瑟斯的陪審團收到有缺陷的指示，讓他們可以僅因他的行為超出醫療實踐範圍而對他定罪，不論他是否蓄意；即使「有大量證據證明被告有罪」，而這種醫療錯誤也並非無害。

史密瑟斯的律師布林德利(Beau Brindley)表示，「醫生罪責完全取決於他的主觀信念；政府想假裝不然，現在已遭斷然拒絕。」

止痛藥過量處方是美國類鴉片藥物危機主因；1999年至2021年間，有近64萬5000人死於類鴉片藥物使用過量。

維吉尼亞州 保險 維州

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