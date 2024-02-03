「土撥鼠日」登場 「菲爾」預言：今年春神提早來

賓州龐克蘇塔尼鎮土撥鼠「菲爾」預測，今年春神將提早降臨。(路透)

一年一度的「土撥鼠日」(Groundhog Day)活動2日在賓州 龐克蘇塔尼鎮(Punxsutawney)盛大登場，大名鼎鼎的土撥鼠「菲爾」(Punxsutawney Phil)預言今年春神將提早降臨。

每年2月2日是「土撥鼠日」，菲爾的飼養員照例在儀式中宣布菲爾是否已看到自己的影子，據以研判春天何時到來；飼養員隸屬於龐克蘇塔尼土撥鼠俱樂部(Punxsutawney Groundhog Club)。

俱樂部稱，假如土撥鼠日當天菲爾看到自己的影子便表示冬天還會持續六周，今年，菲爾並未看到影子，研判今年是早春。

在俱樂部主席鄧克爾(Tom Dunkel)帶動下，人群不斷高喊「菲爾！菲爾！」炒熱氣氛， 一名俱樂部成員隨即將菲爾從舞台樹樁上的門裡請出、高高舉起；鄧克爾用拐杖指著其中一個捲軸，宣布他們已有決定。

副主席麥金利(Dan McGinley)緊接著宣布重要結論：「早春即將到來！」

今年約有1萬人前往龐克蘇塔尼鎮參與年度盛事，深夜開始，一大群人擠在一起，邊看表演和煙火，邊等待天亮歡迎菲爾現身。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)上台邀請世界各地遊客明年造訪龐克蘇塔尼鎮，他並宣布菲爾已成賓州新任官方氣象學者。

菲爾難得預測出早春，預測冬天更長的次數則多得多。一聯邦機構去年核對紀錄發現，菲爾預言準確率約40%。

今年有許多早春預言。2日稍早，美、加共十多個土撥鼠天氣預報中，多達十份看法與菲爾相同，僅三份研判冬天還有六周。

賓州夸里維爾(Quarryville)另一隻土撥鼠奧菲(Octoraro Orphie)一個多世紀以來一直是龐克蘇塔尼鎮菲爾的對手，今年預言寒冬將再持續一段時間。

賓州有十多個土撥鼠俱樂部，目前全美至少有28州、和加拿大 若干省分有土撥鼠預報天氣的習俗。

菲爾因1993年賣座電影「土撥鼠日」(Groundhog Day)聲名大噪，牠平常住在龐克蘇塔尼鎮紀念圖書館 旁的窩裡。2009年，圖書館人員發現菲爾曾3度設法逃脫，爬進圖書館天花板，結果跌入約50呎外的辦公室，所幸並未受傷。