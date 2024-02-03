共和黨狂打、民主黨也有異音 拜登移民政策逐漸趨向川普
拜登總統踏進白宮橢圓形辦公室的第一天，幾乎立即為前總統川普的移民政策鬆綁；2020年選舉期間，拜登批評川普的移民政策過於嚴苛且不人道；然而，拜登上台三年來，許多事情出現變化。美聯社報導，如今拜登談到移民議題時，發言內容愈來愈像川普，例如要求國會為申請庇護訂定限制，如此措施在拜登執政初期似乎讓人無法想像。
報導指出，拜登調整移民政策方向，不只是因為受到共和黨壓力，還受到民主黨內壓力，幾個民主黨執政城市湧入來自美墨邊境的數以萬計無證客，讓地方官員焦頭爛額。希望向美國申請庇護的無證移民人數創新高，已讓某些民主黨地方官員覺得難以負荷。
2024年總統大選可能是拜登與川普再次交手，移民議題逐漸成為拜登的最大包袱；為了減輕影響層面，拜登傾向於接受兩黨參議員正在磋商中的改革提議，也願意動用總統權限打擊非法入境潮。
拜登上個周末表示：「協議今天通過立法，我會立即封鎖邊境，盡快解決問題。」
兩黨協議能否通過仍是未知數，因為川普反對，但某些拜登的民主黨盟友已經迫不及待，希望拜登趕快拿出行動。
身為民主黨自由派的亞利桑納州州長霍布斯(Katie Hobbs)日前呼籲拜登調動國民兵因應美墨邊境危機，建議遭拜登拒絕後，霍布斯則在州內行動。
霍布斯上個月發表州情咨文(state of the state)時說：「所有亞利桑納州居民都應該了解，雖然聯邦政府拒絕協助，我們正在採取重要且具有意義的步驟，確保民眾安全。」
紐約、芝加哥、丹佛等城市由於無證移民大量湧入，社福系統幾乎癱瘓，如何安置尋求庇護的數千移民並協助取得工作證，成了地方官員的頭疼問題。九名民主黨籍州長上周聯名致函拜登及國會領袖，懇求華府採取行動解決「人道危機」。
川普在2016年選舉時強打美墨邊境築牆等政見，今年計畫再次強調移民議題。拜登除了採納趨於嚴格移民政策，選項已經不多。
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