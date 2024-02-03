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共和黨狂打、民主黨也有異音 拜登移民政策逐漸趨向川普

記者顏伶如／綜合報導
民主黨自由派的亞利桑納州州長霍布斯，呼籲拜登調動國民兵因應美墨邊境危機。(美聯社)
民主黨自由派的亞利桑納州州長霍布斯，呼籲拜登調動國民兵因應美墨邊境危機。(美聯社)

拜登總統踏進白宮橢圓形辦公室的第一天，幾乎立即為前總統川普的移民政策鬆綁；2020年選舉期間，拜登批評川普的移民政策過於嚴苛且不人道；然而，拜登上台三年來，許多事情出現變化。美聯社報導，如今拜登談到移民議題時，發言內容愈來愈像川普，例如要求國會為申請庇護訂定限制，如此措施在拜登執政初期似乎讓人無法想像。

報導指出，拜登調整移民政策方向，不只是因為受到共和黨壓力，還受到民主黨內壓力，幾個民主黨執政城市湧入來自美墨邊境的數以萬計無證客，讓地方官員焦頭爛額。希望向美國申請庇護的無證移民人數創新高，已讓某些民主黨地方官員覺得難以負荷。

2024年總統大選可能是拜登與川普再次交手，移民議題逐漸成為拜登的最大包袱；為了減輕影響層面，拜登傾向於接受兩黨參議員正在磋商中的改革提議，也願意動用總統權限打擊非法入境潮。

拜登上個周末表示：「協議今天通過立法，我會立即封鎖邊境，盡快解決問題。」

共和黨眾院議長強生反對參院民主黨舒默參議員推出的邊界控管法案，在1月率領共和黨籍...
共和黨眾院議長強生反對參院民主黨舒默參議員推出的邊界控管法案，在1月率領共和黨籍國會眾議員在德州邊城伊戈帕斯，考察無證客入實況。(美聯社)

兩黨協議能否通過仍是未知數，因為川普反對，但某些拜登的民主黨盟友已經迫不及待，希望拜登趕快拿出行動。

身為民主黨自由派的亞利桑納州州長霍布斯(Katie Hobbs)日前呼籲拜登調動國民兵因應美墨邊境危機，建議遭拜登拒絕後，霍布斯則在州內行動。

霍布斯上個月發表州情咨文(state of the state)時說：「所有亞利桑納州居民都應該了解，雖然聯邦政府拒絕協助，我們正在採取重要且具有意義的步驟，確保民眾安全。」

紐約、芝加哥、丹佛等城市由於無證移民大量湧入，社福系統幾乎癱瘓，如何安置尋求庇護的數千移民並協助取得工作證，成了地方官員的頭疼問題。九名民主黨籍州長上周聯名致函拜登及國會領袖，懇求華府採取行動解決「人道危機」。

川普在2016年選舉時強打美墨邊境築牆等政見，今年計畫再次強調移民議題。拜登除了採納趨於嚴格移民政策，選項已經不多。

拜登 移民 民主黨

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