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佛州禁中國人置產 聯邦上訴法院喊停

編譯中心／綜合報導
佛州禁止中國人購買房地產的法律被聯邦上訴法院喊停。圖為示意圖。(美聯社)
佛州禁止中國人購買房地產的法律被聯邦上訴法院喊停。圖為示意圖。(美聯社)

位於喬治亞州亞特蘭大市的聯邦第11巡迴上訴法院1日就佛羅里達州有關禁止中國公民在該州購買房產或土地的一條法律，作出臨時裁決，叫停執行這項新法。

法官表示，涉案的個人可能會在該州阻止某些外國人購買房屋和土地的禁令訴訟案中獲勝。

設在紐約市的亞美法律援助處主任律師和原告代理律師貝李貝妮(Bethany Li)表示，佛州的這項禁令特別針對中國公民的做法，違反憲法。路透引用她的話說，「今天的裁決應當對其他在考慮通過類似的種族歧視法案的州是一個警告」。

「美國之音」報導，原告的另一代表、美國公民自由聯盟(ACLU)對巡迴上訴法院的裁決表示歡迎。ACLU在聲明中引用此案一名原告的話說，「今天裁決對我和我的家人來說是一種解脫，我們希望法庭永久阻止這項法律的實施。」

聲明說，巡迴上訴法院一致認為，原告在他們的抗辯中展示出他們很可能勝訴的可能性。國會已建立一套有關外國人在美國購買房地產是否帶來國家安全問題的審查制度。所以聯邦法律將優於州法律。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)去年5月簽署這項法令生效，禁止中國公民(不含已經加入美國籍或者持有美國綠卡的華裔)在敏感區域購買房產，任何人或房地產公司在知情的情況下向受限人士出售房產都將構成重罪。

這些敏感區域包括：軍事設施，機場和海港、水和廢水處理廠、天然氣和石油加工設施、發電廠、太空港和電信中央交換局等基礎設施附近地區。禁令適用於古巴、委內瑞拉、敘利亞、伊朗、俄羅斯和朝鮮的公民。但違反這一禁令的中國公民面臨最嚴厲的處罰。而其它國家的公民因從事此類交易面臨的處罰就比較輕。

德桑提斯在簽署這項法令的時候表示，這項禁令將有助於保護美國人不受中共的影響。

ACLU表示，這項禁令不公平地將中國人等同於他們政府的作為，並表示沒有證據表明中國公民購買佛羅里達州的房產存在國家安全風險。

佛州 房地產 佛羅里達州

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