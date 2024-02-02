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音樂產業界核爆級事件 與環球斷約 TikTok下架泰勒絲等人影音

記者胡玉立／綜合報導
泰勒絲(Taylor Swift)。（美聯社）
泰勒絲(Taylor Swift)。（美聯社）

在短影音分享平台抖音(TikTok)與全球最大音樂公司環球音樂集團(Universal Music Group，UMG)為31日合約期滿後的續約問題公開對罵之後，抖音1日起將其資料庫裡所有UMG旗下藝人的歌曲和音樂全面下架。

包括泰勒絲(Taylor Swift)、愛黛兒(Adele)、德瑞克(Drake)等眾多知名藝人的歌曲，都在其列。

許多TikTok用戶驚訝發現，他們過去發表的短影音，若使用了UMG發行的音樂作品，短片音訊都已被直接「消音」。

愛黛兒(Adele)。（美聯社）
愛黛兒(Adele)。（美聯社）

紐約時報報導，音樂產業與社群媒體或串流平台有關版權許可和版稅條款的談判，過去也曾激烈到進入公眾視野；但抖音與UMG的續約破局，最後導致一個最大也最有力的音樂線上頻道全面刪除音樂內容，堪稱是音樂產業界的「核爆級」事件。

在雙方合約1月31日到期前，環球音樂30日發表了致藝人及歌曲創作者的公開信，讉責抖音「打算建立以音樂為基礎的業務，卻拒絕支付合理代價」，甚至想要該公司接受比先前更低且遠低於市場價值的合作協議；此外，抖音容許其用戶以人工智慧(AI)合成音樂二次創作，卻沒有提供任何有意義的解決方案，處理侵犯唱片公司版權大量內容的擔憂。

德瑞克(Drake)。（美聯社）
德瑞克(Drake)。（美聯社）

抖音回應反駁，指UMG無視其他藝人利益，將自身貪婪置於一切之上；該平台有超過10億用戶，是藝人免費宣傳和發掘創作者才華的管道，其他唱片業者都與抖音達成「藝人優先」的協議，唯獨UMG未與抖音取得共識。

雙方續約破局，下一步會如何發展？紐時分析指出，環球音樂的明星藝人陣容讓它擁有強大的影響力，失去對數以千計全球流行音樂歌曲庫的探視權，對抖音來說並非好事。使用音樂內容的應用程式，需要取得娛樂公司的音樂使用許可，用戶也會希望有更廣泛的選擇。

UMG是全球三大音樂集團中規模最大的一家，其他兩家分別是索尼和華納。UMG與數千名藝人簽訂發行音樂協議，一直在積極捍衛其藝人權利，為他們尋求最佳交易。

壞痞兔（Bad Bunny）。（美聯社）
壞痞兔（Bad Bunny）。（美聯社）

抖音 TikTok 泰勒絲

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