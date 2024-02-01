英外相批以色列、白宮立場鬆動 美英考慮承認巴勒斯坦為國家

英國外相卡麥隆(左)日前暗示，英願考慮承認巴勒斯坦為國家，國務卿布林肯也將為承認巴勒斯坦國提出政策選項。圖為兩人去年底在華府會晤舉行記者會。(歐新社)

繼英國外相卡麥隆(David Cameron)30日暗示，英國政府已準備好，在巴勒斯坦 獨立建國後正式承認其主權之後，美國新聞網站Axios也在31日報導，國務卿布林肯(Tony Blinken)已要求國務院就加薩戰爭後美國和國際社會可能承認巴勒斯坦國一事，進行檢視並提出政策選項。

聽取相關簡報的美國官員告訴Axios，美國政策目前並沒有變化。但國務院正在考慮此類選項的事實顯示，拜登政府內部對於可能承認巴勒斯坦國家地位的想法，已出現轉變。

美國政策幾十年來一直反對在雙邊和聯合國 機構中承認巴勒斯坦為國家，並強調巴勒斯坦建國只能透過以色列 和巴勒斯坦權力機構直接談判來實現。但美國高層官員表示，尋求外交途徑擺脫加薩戰爭，讓美國開始願意重新思考許多舊的模式和政策。

美國高級官員表示，拜登政府內部有些人現在認為，承認巴勒斯坦國，可能應該是解決以巴衝突談判的第一步，而不是最後一步。

美國在此議題的行動有多種選擇，包括：雙邊承認巴勒斯坦國；不使用否決權阻止聯合國安理會接納巴勒斯坦為聯合國正式成員國；或鼓勵其他國家承認巴勒斯坦。

英國外相卡麥隆上月30日已暗示，英國願意推進正式承認巴勒斯坦國。卡麥隆在執政黨保守黨的「中東委員會」(Conservative Middle East Council)上表示，「當它(巴勒斯坦建國)發生時，我們與盟友將檢視承認巴勒斯坦國的議題，包括在聯合國；英國和其他盟友應向巴勒斯坦人展示，朝此方向前進是『不可逆轉的進展』。」

卡麥隆並重話批評以色列過去30年就是個失敗故事，因為它無能為國民提供安全，只有承認失敗才能帶來和平與進步。

英國政府長期立場一直是，只有在與以色列和平進程中的「正確時間」才會承認巴勒斯坦國。卡麥隆在倫敦的言論顯示，英國可能會盡快這樣做。