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海理力挽南卡出險招 攻擊拜川是「暴躁老男人」

記者胡玉立／綜合報導
共和黨總統參選人海理 ，把81歲的拜登總統和77歲的前總統川普合稱為「脾氣暴躁老男人」。（路透）
共和黨總統參選人海理 ，把81歲的拜登總統和77歲的前總統川普合稱為「脾氣暴躁老男人」。（路透）

正試圖扭轉2月24日南卡羅來納州初選頹勢的共和黨總統參選人海理(Nikki Haley) ，31日開啟最新宣傳攻擊；這波結合網路影片、數位廣告和選民電郵的文宣行動，把77歲的前總統川普和81歲的拜登總統合稱為「脾氣暴躁老男人」(Grumpy Old Men)。52歲的海理改採年齡攻擊策略，似是在最後關頭孤注一擲。

紐約時報報導，「脾氣暴躁老男人」系列內容看似鬧劇，海理競選團隊使用標題包括「被絆倒的老年人」、「地下室哥兒們」和「揮霍政客」，藉此形容她的兩位競爭對手競選過程頻頻出錯、過往政策導致高通膨等等。

紐約時報分析指出，海理在1月愛荷華州黨團初選後，即開始將川普和拜登歸類為同屬於已逝的政治時代，指他們與國家真正需要之間存在嚴重分歧。現在，海理與川普在她生長和擔任州長的家鄉南卡州激烈對峙，她決定採取更加咄咄逼人的攻勢。

但這麼做有可能會被證明是冒險賭注；因為共和黨選民基礎正是以年長老人、白人和基督徒為主。攻擊拜登年齡的作法，在2020年民主黨總統初選期間也被證明效果不佳。

紐時指出，海理一直將自己定位為共和黨「新一代領袖」，呼籲對75歲以上候選人進行心理能力測試。但針對男性和年齡「下手」是最近的事，海理在此之前一直都很謹慎。

海理顯然更不願這麼攻擊川普。1月她首次直接批評川普精神衰退，因為他似乎搞混了她和前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。但幾天後在新罕布夏州初選投票後，她向媒體表示她相信川普「精神上適合」擔任總統。27日海理在南卡州形容，川普對她在新罕州仍然活躍的反應「完全精神錯亂」。

海理競選活動發言人佩雷斯-庫巴斯(Olivia Perez-Cubas) 聲明表示：「當國家瀕臨崩潰、世界陷入戰火時，近50%共和黨人和70%美國人不想看到脾氣暴躁的老人在美國跌跌撞撞；他們只是帶來混亂困惑和『似曾相識』的糟糕感受。」

共和黨總統參選人海理，把81歲的拜登總統(左)和77歲的前總統川普(右)合稱為「...
共和黨總統參選人海理，把81歲的拜登總統(左)和77歲的前總統川普(右)合稱為「脾氣暴躁老男人」。（美聯社）

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