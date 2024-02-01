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波頓回憶錄再版 痛批川普沒資格當總統、稱他如回鍋恐讓中國鎖台

記者顏伶如／綜合報導
前國家安全顧問波頓回憶錄上月30日發行，書中直指前總統川普「沒資格」當總統。（美聯社）
前國家安全顧問波頓回憶錄上月30日發行，書中直指前總統川普「沒資格」當總統。（美聯社）

前國家安全顧問波頓(John Bolton)回憶錄「事發之室：白宮回憶錄」(The Room Where It Happened：A White House Memoir)平裝本上月30日發行，書中除了列舉大量實例直指前總統川普「沒資格」(unfit)當總統，還描述如果川普再次執政將出現哪些惡夢般的狀況。波頓寫道：「事實上，這是普亭與習近平之間的激烈競賽，看看川普上次上台之後，他們兩人之間誰會比較開心。」

波頓在2018年至2019年間在川普任內擔任白宮國家安全顧問共計17個月；他在長達18頁的平裝版前言當中寫道，川普再次執政可能將美國退出北大西洋公約組織(NATO)，濫用權力對付政治對手，引發憲政危機。

外交政策方面，波頓預估，川普再次上台將為了討好俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)而出賣烏克蘭，將導致中國出手封鎖台灣，美國則走向孤立主義(isolationism)，但川普會跟北韓領導人金正恩再次碰面。

波頓指出，川普想要證明自己是談判高手，因此將與伊朗達成協議，但協議其實對美國並無好處。

書中寫道，川普毫無政治理念，缺乏政策一貫性。他指出：「川普沒資格當總統」。

波頓在書中指出：「川普執政四年做得很糟糕，另一個四年將更糟糕。」

波頓分析，川普實際上只在乎有仇報仇，再次執政將把所有心思花在這方面。

川普競選團隊發言人米勒(Jason Miller)回應表示：「對一個坦承對川普非常鄙視的人來說，簽下出書合約的波頓顯然找到利用關係來賺錢的方式。」

波頓表示，當初還沒加入川普白宮之前，以為川普將遵循總統職務規範，不料川普只在乎私人利益。書中寫道：「他幾乎只在乎跟自己有關的利益。」

波頓指出，川普希望白宮充斥著像奴隸般的部屬，對於下達命令全盤接受，配合執行。

書中寫道，川普再次執政將不會推動保守派政策。

川普 波頓 白宮

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