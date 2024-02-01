紐時：川普5000萬官司費 取自政治獻金捐款

前總統川普。（路透）

兩位知情人士指出，前總統川普 去年被起訴四次，為律師費及調查相關的帳單花了捐贈者大約5000萬元；紐約時報 指出，這個數目叫人吃驚，唯一還留在共和黨 初選、與川普角逐的海理(Nikki Haley)去年透過自己多個政治行動委員會(PAC)籌到的捐款，不過就那麼多。

紐約時報報導，川普為了辯護自己，找律師及證人，花費那麼多政治獻金，確切金額將由31日向聯邦選舉委員會(FEC)申報的文件中得悉。只是，因為某些開銷在文件上分門別類做手腳，總數目可能不精準。

這些文件估計描繪出的更大光景，乃是川普這位前總統，即將取得共和黨提名，可同時面臨龐大的財務壓力。面對諸多評論要求，川普的選戰團隊並不回應。

川普憎恨自己付錢給律師由來已久，不付錢給代自己打官司律師也一樣，都動用自己政治行動委員會戶頭裡的錢，來支付官司開銷。2020年選舉之後，他廣噴不實宣稱，說有選舉舞弊，捐款很快湧至，帳戶進賺頗多。

川普的政治行動委員會「拯救美國」(Save America)的存款到2023年已將近枯竭，他要求起初轉給另一挺川團體「讓美國再度偉大公司」(MAGA Inc.)的6000萬元，把錢退回來，以支援自己2024年競選。

此外，川普已指示，線上籌到的捐款一成要撥給「拯救美國」，意思是支持者每捐1元給他，有0.1元要撥到主要是付款給律師的那個政治行動委員會。

川普透過「拯救美國」及「讓美國再度偉大」兩個帳戶支付官司費用；2023年上半年，「拯救美國」把585萬元轉帳給「讓美國再度偉大」，而後者把那筆錢幾乎悉數用在官司及調查相關的開銷。

大約5000萬的金額是兩組織此類開銷的總合。

川普的「讓美國再度偉大公司」2023年下半年把3000萬元轉給「拯救美國」，平均每個月500萬元，此外要加上上半年已申報還給的1250萬元。這個結果便是由一個專門用在讓他當選總統的超級政治行動委員會，把4250萬元轉撥到主要付錢給律師的另一個。