我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

「薪酬方案遭法官否決」世界首富馬斯克 降至全球第3？

紐時：川普5000萬官司費 取自政治獻金捐款

編譯潘勛／綜合31日電
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

兩位知情人士指出，前總統川普去年被起訴四次，為律師費及調查相關的帳單花了捐贈者大約5000萬元；紐約時報指出，這個數目叫人吃驚，唯一還留在共和黨初選、與川普角逐的海理(Nikki Haley)去年透過自己多個政治行動委員會(PAC)籌到的捐款，不過就那麼多。

紐約時報報導，川普為了辯護自己，找律師及證人，花費那麼多政治獻金，確切金額將由31日向聯邦選舉委員會(FEC)申報的文件中得悉。只是，因為某些開銷在文件上分門別類做手腳，總數目可能不精準。

這些文件估計描繪出的更大光景，乃是川普這位前總統，即將取得共和黨提名，可同時面臨龐大的財務壓力。面對諸多評論要求，川普的選戰團隊並不回應。

川普憎恨自己付錢給律師由來已久，不付錢給代自己打官司律師也一樣，都動用自己政治行動委員會戶頭裡的錢，來支付官司開銷。2020年選舉之後，他廣噴不實宣稱，說有選舉舞弊，捐款很快湧至，帳戶進賺頗多。

川普的政治行動委員會「拯救美國」(Save America)的存款到2023年已將近枯竭，他要求起初轉給另一挺川團體「讓美國再度偉大公司」(MAGA Inc.)的6000萬元，把錢退回來，以支援自己2024年競選。

此外，川普已指示，線上籌到的捐款一成要撥給「拯救美國」，意思是支持者每捐1元給他，有0.1元要撥到主要是付款給律師的那個政治行動委員會。

川普透過「拯救美國」及「讓美國再度偉大」兩個帳戶支付官司費用；2023年上半年，「拯救美國」把585萬元轉帳給「讓美國再度偉大」，而後者把那筆錢幾乎悉數用在官司及調查相關的開銷。

大約5000萬的金額是兩組織此類開銷的總合。

川普的「讓美國再度偉大公司」2023年下半年把3000萬元轉給「拯救美國」，平均每個月500萬元，此外要加上上半年已申報還給的1250萬元。這個結果便是由一個專門用在讓他當選總統的超級政治行動委員會，把4250萬元轉撥到主要付錢給律師的另一個。

川普 紐約時報 共和黨

上一則

WSJ：TikTok難兌現承諾 美用戶數據仍「送中」

下一則

英外相批以色列、白宮立場鬆動 美英考慮承認巴勒斯坦為國家

延伸閱讀

若川普重返白宮 余茂春：美國對台政策框架不變

若川普重返白宮 余茂春：美國對台政策框架不變
海理獲大金主支持 鐵了心繼續選

海理獲大金主支持 鐵了心繼續選
中方是否擔心川普再次當選 中國外交部這樣回應

中方是否擔心川普再次當選 中國外交部這樣回應
伊州裁定 川普獲列名初選資格

伊州裁定 川普獲列名初選資格

熱門新聞

科技公司因應AI大潮，已加速裁減多餘人力。圖為亞特蘭大招募科技人才。(美聯社)

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

2024-01-28 14:10
谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

自稱于軒一親戚：夫妻皆中國籍 陳父母抵美 于家人仍在中等簽證

2024-01-25 01:24
此案引發華人社區高度關注，到場旁聽的華文媒體和華裔民眾只增不減，在網路上觀看直播的人數也觸及上限。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷殺妻案開庭 陳立人4度缺席 華人違法拍照被趕出庭

2024-01-26 20:54
深蹲是一個相當好的居家力量訓練。（Pexels）

快看世界／減少跌倒、骨折風險 可從這個訓練開始

2024-01-29 16:01
美軍駐約旦軍事基地「第22號塔」28日遭伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」以無人機攻擊，造成三名美軍喪生及34人受傷。（路透）

美軍睡夢中慘遭奪命 無人機襲擊當下幾乎沒警報

2024-01-29 10:31
參議員們今天在聽證會上質問多家社群媒體執行長（CEO），其中一名參議員指控Meta執行長兼臉書創辦人查克柏格(圖)「你的手上沾滿鮮血。你的產品正在殺人」。美聯社

參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

2024-01-31 17:14

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
想遠距工作？這10家公司在招人

想遠距工作？這10家公司在招人
直播／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

直播／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州