彈劾國安部長 眾院國安委會將表決 梅奧卡斯致函自辯

共和黨籍眾議員啟動彈劾國安部長梅奧卡斯，他是近150年來少見面臨彈劾的內閣首長。（美聯社）

鞏固邊境安全成為2024年大選熱門議題之際，共和黨 籍眾議員30日為彈劾 國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)啟動程序。梅奧卡斯遭控「故意且系統性地」拒絕執行移民法，眾院 國土安全委員會召開一整天的聽證會討論彈劾案。將近150年來，現任內閣部會首長極少面臨彈劾。

美聯社報導分析，前總統川普極可能再度代表共和黨參選總統，如今共和黨陣營紛紛採納川普以強硬手段遣返移民的立場。

眾院國土安全委員會共和黨籍主席格林(Mark Green)說：「梅奧卡斯的行動與決策讓我們別無選擇，只能展開彈劾程序。」彈劾事由為梅奧卡斯面對美墨邊境非法入境人數創新高時，「故意且系統性地(willfully and systematically)拒絕遵守聯邦移民法」，甚至對國會聲稱邊境安全無虞，明顯「違背社會大眾的信任」。

眾院國土安全委員會表決之後，彈劾案最快下周將交付眾院全院表決。

格林指出：「我們無法允許此人繼續在位。」

梅奧卡斯則致函眾院國土安全委員會主席，以罕見的個人訴求為己辯護。信中寫道，委員會應該與拜登政府合作，修改美國「殘缺且過時」的移民法律，讓法律更新之後能夠符合21世紀潮流，配合全球遷徙潮的脈動。

梅奧卡斯信中指出：「我們需要拿出立法的解決方案，這只有國會才能辦得到。」

在倉促舉行的聽證會彈劾程序裡，梅奧卡斯並未出席作證。美聯社報導，梅奧卡斯與委員會對於日期一直無法取得共識。不過，他在信中描述童年時期隨著父母逃離古巴來到美國的成長背景，以及起訴犯罪分子的職業生涯。他在信中指出：「您的不實指控嚇不了我，也不會造成我的公職服務因此轉向。」