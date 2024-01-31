我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

加州哈昆巴小鎮 福斯記者直擊 兩車直駛邊境 無證客穿越柵欄入境

編譯陳韻涵／綜合30日電
加州哈昆巴小鎮邊境，非法移民不斷湧進。（美聯社）
加州哈昆巴小鎮邊境，非法移民不斷湧進。（美聯社）

加州哈昆巴(Jacumba)邊境拍攝的影像顯示，滿載包括華人在內的非法移民的兩輛大型多功能車停泊哈昆巴下客，數十名無證客繞過邊境柵欄缺口，成功入境美國。

「福斯新聞網」(Fox News)報導，哈昆巴位於聖地牙哥東部，由邊境巡邏隊(Border Patrol)的聖地牙哥分隊管轄；德州嚴格緝捕非法移民後，近期從哈昆巴入境的無證客人數增加。

聯邦海關與邊境保護局(CBP)指出，聖地牙哥的邊境巡邏隊28日抓到近1100名非法移民，其中包括97名華人和91名土耳其人，且超過850人為單身成人。

福斯記者納普(Bud Knapp)拍攝的畫面可見，數十位移民從兩輛多功能車下車後，魚貫繞過邊境柵欄的缺口進入美國。 

當這些移民看到有人在錄影時，加速快跑，兩輛多功能車逕自離去。

納普表示，這群移民有中國人、土耳其人、巴西人和印度人，當時附近只有一名邊境巡邏隊員。

聯邦調查局(FBI)十位退休官員上周警告南部邊境面臨「迫切新危險」；包括FBI前助理局長布洛克(Kevin Brock)和史威克(Chris Swecker)、恐怖分子掃描中心(Terrorist Screening Center)前主任希利(Timothy Healy)、CBP前代理局長暨FBI前主管摩根(Mark Morgan)在內的前官員署名寄給參眾兩院的信中指出，非法入境人數2023年創新高，共有240萬人落網，其中12月就有至少30萬2000人被捕。

這封信寄出的時機，恰逢移民成為全美討論度最高的政治議題之際；共和黨譴責拜登的移民政策，批評當局推翻前總統川普時代的移民政策；拜登政府則表示，需要更多資金並推動改革，整治破敗的移民體制。

加州哈昆巴小鎮邊境，非法移民不斷湧進。（歐新社）
加州哈昆巴小鎮邊境，非法移民不斷湧進。（歐新社）

非法移民 聖地牙哥 FBI

上一則

突破300萬件… 移民法院積案創新高 佛州最多

下一則

駐約旦美軍遇襲／美軍任務無止息 撤離問題更複雜

延伸閱讀

加州全保31日登記截止 2/3投保者月保費低於10元

加州全保31日登記截止 2/3投保者月保費低於10元
饒影凡選加州參議員 傳統僑社全力支持

饒影凡選加州參議員 傳統僑社全力支持
果蠅入侵 加州農業廳摘除這城市水果

果蠅入侵 加州農業廳摘除這城市水果
加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有「包廂座」、「頂級座」

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有「包廂座」、「頂級座」

熱門新聞

科技公司因應AI大潮，已加速裁減多餘人力。圖為亞特蘭大招募科技人才。(美聯社)

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

2024-01-28 14:10
谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

自稱于軒一親戚：夫妻皆中國籍 陳父母抵美 于家人仍在中等簽證

2024-01-25 01:24
德桑提斯退選後，共和黨內總統提名只剩兩人相爭，左圖為前總統川普，右圖為前駐聯合國大使海理。(美聯社、路透)

川普新罕州擊敗海理 共和黨初選二連勝

2024-01-23 22:06
此案引發華人社區高度關注，到場旁聽的華文媒體和華裔民眾只增不減，在網路上觀看直播的人數也觸及上限。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷殺妻案開庭 陳立人4度缺席 華人違法拍照被趕出庭

2024-01-26 20:54
美軍駐約旦軍事基地「第22號塔」28日遭伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」以無人機攻擊，造成三名美軍喪生及34人受傷。（路透）

美軍睡夢中慘遭奪命 無人機襲擊當下幾乎沒警報

2024-01-29 10:31
谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

疑似谷歌華裔工程師曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

2024-01-21 20:07

超人氣

更多 >
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」