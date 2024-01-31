加州哈昆巴小鎮 福斯記者直擊 兩車直駛邊境 無證客穿越柵欄入境

加州哈昆巴小鎮邊境，非法移民不斷湧進。（美聯社）

加州哈昆巴(Jacumba)邊境拍攝的影像顯示，滿載包括華人在內的非法移民 的兩輛大型多功能車停泊哈昆巴下客，數十名無證客繞過邊境柵欄缺口，成功入境美國。

「福斯新聞網」(Fox News)報導，哈昆巴位於聖地牙哥 東部，由邊境巡邏隊(Border Patrol)的聖地牙哥分隊管轄；德州嚴格緝捕非法移民後，近期從哈昆巴入境的無證客人數增加。

聯邦海關與邊境保護局(CBP)指出，聖地牙哥的邊境巡邏隊28日抓到近1100名非法移民，其中包括97名華人和91名土耳其人，且超過850人為單身成人。

福斯記者納普(Bud Knapp)拍攝的畫面可見，數十位移民從兩輛多功能車下車後，魚貫繞過邊境柵欄的缺口進入美國。

當這些移民看到有人在錄影時，加速快跑，兩輛多功能車逕自離去。

納普表示，這群移民有中國人、土耳其人、巴西人和印度人，當時附近只有一名邊境巡邏隊員。

聯邦調查局(FBI )十位退休官員上周警告南部邊境面臨「迫切新危險」；包括FBI前助理局長布洛克(Kevin Brock)和史威克(Chris Swecker)、恐怖分子掃描中心(Terrorist Screening Center)前主任希利(Timothy Healy)、CBP前代理局長暨FBI前主管摩根(Mark Morgan)在內的前官員署名寄給參眾兩院的信中指出，非法入境人數2023年創新高，共有240萬人落網，其中12月就有至少30萬2000人被捕。